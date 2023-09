3 planes para sorprender en Amor y Amistad

La celebración de Amor y Amistad en Colombia, que comienza en septiembre, se ha convertido en una de las coyunturas más apreciadas a lo largo de los años.

En medio de flores, chocolates y peluches, hay muchas parejas que prefieren compartir una salida con tiempo de calidad para lod dos, en lugar de gastar en caros regalos. Por este motivo, te traemos 3 formas en las que podrás sorprender a tu pareja o amigos y vivir un extraordinario momento.

3 planes en Bogotá para disfrutar en Amor y Amistad

Recetas para conquistar corazones a través del paladar. Fotografía por: Pexels

1.Plan Tú Eliges cómo enamorar a tu pareja

Durante todo el mes, Hilton Bogotá Corferias ofrece esta una experiencia completa para parejas que buscan celebrar su amor en un ambiente de lujo y comodidad. El plan incluye una noche de hospedaje en cualquier habitación del hotel, un delicioso desayuno tipo buffet para dos personas y acceso completo a las zonas húmedas, incluida la piscina climatizada y el servicio de spa del hotel.

Además, este plan brinda la oportunidad de personalizar la experiencia con emocionantes opciones adicionales como el spa, brunch, cena romántica, entre otros que hacen que la celebración sea única y especial.

2. 16 de septiembre: Cena Romántica a Cuatro Manos

Para los amantes de la alta cocina y la exquisitez gastronómica, el Hilton Bogotá Corferias presenta una cena de 6 tiempos diseñada por los renombrados chefs Carlos Rayas y Javier Cárcamo. Esta es una experiencia de confianza en la que los chefs irán sorprendiendo a los comensales con sus preparaciones únicas. De esta manera, las parejas podrán disfrutar los diferentes sabores y sensaciones mientras comparten momentos íntimos y especiales a través de la pasión por la comida. Los interesados pueden reservar la cena con anterioridad.

3. Viernes de Sushi, Cócteles y Jazz en Four Eleven Bar

Los viernes de septiembre en el Hilton Bogotá Corferias serán una ocasión para disfrutar de una noche inolvidable en compañía de amigos o pareja. Esta experiencia ofrece una selección de sushi y comida japonesa en un formato “All you can eat”. Además, los asistentes pueden complementar su experiencia con el paquete “All you can drink”, que incluye una amplia gama de cócteles, incluyendo el exclusivo cóctel Antíloto, insignia del hotel. Todo esto acompañado de música jazz en vivo en el ambiente acogedor de Four Eleven Bar.

En conclusión, en esta temporada de Amor y Amistad, Hilton Bogotá Corferias ofrece opciones diversificadas y emocionantes para celebrar de manera única y especial. Para más información sobre estos planes y reservas, pueden contactarse con el hotel a través del número: 310 2133418 o la página web https://www.hilton.com/es/hotels/bogcchh-hilton-bogota-corferias/