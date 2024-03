Breakfast Live, una emocionante unión de experiencias inolvidables

El grupo empresarial paisa Breakfast Club y la productora TBL Live anunciaron el nacimiento de Breakfast Live, una empresa colombiana que llega para promover una nueva era de experiencias inolvidables para el público en el país y en otras latitudes de la región y el mundo. Esta unión de esfuerzos de las dos compañías líderes en la industria del entretenimiento generará más de 5.000 empleos entre directos e indirectos en Bogotá y Medellín, y pronostica una derrama económica de más de $90 millones de dólares para la economía nacional con un calendario que proyecta cerca de 60 eventos solo en 2024.

‘’En TBL LIVE somos fans de los fans y esta unión de fuerzas y talentos abrirá un nuevo capítulo en la industria del entretenimiento. Dos empresas colombianas hacen sinergia para crear oportunidades dirigidas a las audiencias acercándolas a sus artistas favoritos. Desde hoy, somos BREAKFAST LIVE, y estamos aquí para ser anfitriones de las mejores historias, moviendo fibras a través de la música y la cultura’', afirmó Andrea Valencia, CEO de TBL.

“Hoy, nuestros caminos se cruzan para alcanzar nuevos horizontes. Desde hoy, dejamos de ser simplemente un club, y nos convertimos en una plataforma de creadores incansables, de visionarios eternos y de fabricantes de sueños que traeremos a la realidad con el mismo amor con el que fueron imaginados”, explicó Carlos Franco, CEO de Breakfast Club.

Más experiencias para Colombia y la región

Con el objetivo de seguir convirtiendo a Colombia en un hub cultural que atraiga a los mejores exponentes musicales del plano nacional e internacional, Breakfast Live ofrecerá una calendario muy nutrido de eventos de música en vivo, giras, eventos culturales y familiares y seguirá escalando su plataforma de festivales, entre los cuales se destacan La Solar, Ritvales y La Verbena.

Vale la pena resaltar que tanto Breakfast Club como TBL Live seguirán operando otras verticales de negocio diferentes a la promotoría de forma independiente, en el caso de Breakfast, sus inversiones en hotelería, restaurantes, bares y discotecas, y en el caso de TBL, negocios asociados al resto de sus empresas vinculadas.

Próximos eventos

Breakfast Live promete llevar la experiencia del entretenimiento en vivo a nuevas alturas, combinando recursos, competencias y mucha creatividad, y haciendo aún más emocionantes y memorables sus plataformas para el público.

De hecho, el 11 de mayo se realizará Entono Soundsystem en el Movistar Arena con las actuaciones de grandes figuras del reggae como The Wailers ft Julian Marley e Inner Circle. Así mismo, el 15 de mayo será la oportunidad para Boogie Nights W, una celebración con dos de los exponentes más importantes de la música disco: Kool and The Gang y The Village People.

También, tienen en el tintero la primera versión de Tomorrowland en Colombia con su contenido CORE, que se hará el 11 y 12 de mayo, y el esperado lanzamiento de fanáticos del festival Ritvales en abril. También, se destaca su participación en el Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos más emblemáticos del país.