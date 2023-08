Colombia vs. Inglaterra: ¿A qué hora juega la Selección Colombia Femenina?

El seleccionado femenino colombiano se preparar para jugar uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA, que enfrentará este sábado a Selección Femenina de Inglaterra en el Estadio Accor en Australia este sábado.

Daniela Arias lleva con orgullo la bandera de Colombia tras obtener el cupo a los cuartos de final del Mundial Femenino. Fotografía por: JAMES ROSS

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Nelson Abadía, se situó en el primer puesto del grupo H en la tabla de posiciones y es así que dio un paso más hacia los cuartos de final del torneo al derrotar 1- 0 a la Selección de Jamaica con una anotación de la capitana Catalina Usme.

Por su parte, el seleccionado inglés se ha destacado en la cancha, en su último partido contra la Selección de Nigeria se decidió por punto penal dejando un marcador final de 4 a 2 a su favor para pasar a enfrentarse con la Selección Colombiana.

¿A qué hora juega la Selección Colombia Femenina contra Inglaterra?

El partido entre Colombia vs. Inglaterra se jugará este sábado 12 de agosto en el Estadio Accory se podrá ver en diferentes horarios según el país: en Colombia, Perú y Ecuador a las 5:30 a.m. en Venezuela, Bolivia y Chile a las 6:30 a.m; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 7:30 a.m., en México (CDMX) a las 4:30 a.m., en Estados Unidos (Este) a las 5:30 a.m., y en Estados Unidos (Oeste) a las 3:30 a.m.

En Australia 8:30 p.m. y en Inglaterra 11: 30 a.m.

¿Dónde ver Colombia vs. Inglaterra?

El partidos entre Colombia vs. Inglaterra será transmitido por los canales privados Canal Caracol con el programa Gol Caracol y RCN, canales disponibles en todos los cableoperadores del país y en la TDT (Televisión Digital Terrestre).

Es la primera vez que la Selección Colombia Femenina alcanza la tercera ronda en un torneo mayor de fútbol femenino, siendo el único equipo de Conmebol que sigue con vida en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Ahora deberá enfrentar a Inglaterra, uno de los seleccionados favoritos para levantar la Copa Mundial de la FIFA.