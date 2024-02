Día del amor imposible: ¿Cuándo se celebra y por qué?

El día del amor imposible, o también conocido como el día del crush, sirve como una forma de hacer catarsis y expresar los sentimientos que se guardan en secreto. Es un día para reconocer y honrar esos sentimientos, incluso si no conducen a una relación.

Además, este día también sirve para recordar que no todos los amores tienen que ser correspondidos para ser válidos. El amor no correspondido es una experiencia común, y este día sirve como un recordatorio de que no están solos en sus sentimientos.

¿Cuándo se celebra el día del amor imposible?

Se celebra el 16 de febrero. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre esos amores que son platónicos o no correspondidos.

A diferencia del día de los enamorados, que celebra el amor correspondido y las relaciones de pareja, el día del amor imposible muestra la otra cara de las relaciones, aquellas que no se concretan, pero que igualmente dejan una huella en nuestras vidas.

El término “crush”, que se usa popularmente en jóvenes se refiere a un flechazo o, justamente, enamorarse de alguien no correspondido. Se relaciona con ese amor idealizado o platónico que no va necesariamente hacia una relación. Normalmente son los jóvenes los que tienen un crush.

¿Cómo se celebra el día del amor imposible?

El 16 de febrero, día del amor imposible, siendo un día después del día de los enamorados, no es una celebración oficial, pero ha ganado popularidad a través de las redes sociales.

La celebración de este día es bastante personal y varía de persona a persona. Algunas personas pueden optar por compartir sus sentimientos en las redes sociales, escribir una carta a su “crush” que nunca enviarán, o simplemente pasar el día reflexionando sobre sus sentimientos.

Es importante recordar que, aunque este día puede ser una oportunidad para expresar sentimientos no correspondidos, también es un día para practicar el autocuidado y tener presente que todos merecen amor y respeto, independientemente de si sus sentimientos son correspondidos o no.