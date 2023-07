Día Mundial del Rock: te contamos su curiosa historia y por qué se celebra hoy

La historia comenzó en los cincuentas, desde sus inicios el rock ha atravesado barreras y se convirtió en un estilo de vida, incluso para algunos es una herramienta para el cambio social.

¿Cuándo se celebra y cómo se originó?

El Día Mundial del Rock se celebra el 13 de julio, es una fecha escogida para realizar homenaje a un género musical que ha influido en generaciones enteras, desde su creación hasta los años más recientes.

Surgió gracias a la mezcla de sonidos del blues, el country y el rhythm and blues, que se escuchaba principalmente por las comunidades afrodescendientes. El rock llegó para desafiar las normas establecidas.

Un poco de estilo y exponentes

El rock se caracteriza por su crudeza, sus letras provocativas y su poderoso sonido. Sus exponentes artísticos son Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard, hasta las leyendas contemporáneas como The Rolling Stones, Led Zeppelin y Queen.

Este día también es una oportunidad para recordar a aquellos músicos que se convirtieron en leyenda. Desde Jimi Hendrix y Jim Morrison, hasta Kurt Cobain y Freddie Mercury, estas figuras icónicas trascienden el tiempo y continúan inspirando a nuevas generaciones de músicos y fanáticos.

En la actualidad los sonidos están presentes con artistas como Fall out Boys, Blink 182, Maneskin, Green Day, entre muchos otros, que se suman a la prevalencia de este género musical que ha superado el paso del tiempo.

Canciones con caracter e historia

Una de las características más notables del rock es su capacidad para transmitir mensajes sociales y políticos, en canciones emblemáticas como “Imagine” de John Lennon, “Born in the USA” de Bruce Springsteen y “London Calling” de The Clash han servido como himnos de protesta y han inspirado a millones de personas a luchar por la justicia y la igualdad.

El Día Mundial del Rock se celebra de diversas formas. Desde conciertos masivos hasta eventos temáticos en clubs y bares, los rockeros se unen para rendir tributo a sus ídolos musicales. Además, las emisoras de radio y televisión dedican programaciones especiales, destacando los momentos más emblemáticos de la historia del rock.

Latinoamérica celebra este día con gran orgullo por la influencia del mismo género frente a las rebeliones, dictadura y en el caso de Colombia las épocas de violencia estatal con bandas como Caifanes, Enanitos verdes, Kraken, Resurrección, Ekhymosis, Poligamia, entre muchas otras.

