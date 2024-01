Disney+: no te pierdas los estrenos para enero de 2024

El inicio de un nuevo año siempre trae consigo una anticipación renovada para los amantes del cine, y en enero de 2024, Disney+ ha preparado una oferta para sus suscriptores.

Desde emocionantes películas originales hasta clásicos atemporales, el catálogo de Disney+ promete transportar a los espectadores a mundos llenos de aventuras y fantasía.

Lee también Números de la suerte y los mejores meses en 2024: encuéntralos signo por signo

Magia en la pantalla: los estrenos más esperados de Disney+

Desde la magia animada de Disney hasta las épicas historias de Marvel y las galaxias lejanas de Star Wars, la plataforma de streaming líder no escatima en ofrecer un abanico de opciones para los espectadores ávidos de entretenimiento.

En este recorrido por los estrenos destacados para enero de 2024, descubriremos las joyas cinematográficas que encabezan la lista, prometiendo noches llenas de emoción, risas y, sobre todo, la inconfundible esencia Disney que ha cautivado a generaciones enteras.

Echo

Estreno: martes 9 de enero

a las 21 hs. en Colombia y Perú. Todos los episodios disponibles en Disney+ y Star+.

Echo se centra en Maya López mientras es perseguida por el imperio criminal de Wilson Fisk. Cuando el viaje la lleva a su hogar, debe enfrentarse a su propia familia y legado.

Echo está protagonizada por Alaqua Cox (Hawkeye) como Maya López, así como también por Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Los asesinos de la luna, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs, Dioses Americanos), Zahn McClarnon (Dark Winds, FX Reservation Dogs) y Cody Lightning (¡Eh, Viktor!, Four Sheets to the Wind), con Graham Greene (1883, Goliath), y Vincent D’Onofrio (Hawkeye, Daredevil, La Ley y el Orden: Intento Criminal) quien vuelve a interpretar al villano Wilson Fisk, alias Kingpin.Los episodios de la serie están dirigidos por Sydney Freeland y Catriona McKenzie. Los productores ejecutivos son Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin, Marion Dayre y Sydney Freeland. Las coproductoras ejecutivas son Jennifer L. Booth y Amy Rardin.

Esta información es para ti: Profesor Salomón lanzó sus predicciones para 2024: ¿Qué dijo?

Science Fair: La serie

Estreno: miércoles 10 de enero. Todos los episodios disponibles.

La ganadora como favorita del Festival de Sundance de 2018, Science Fair: La serie, cuenta la historia de nueve alumnos de secundaria de distintos rincones del mundo, mientras navegan rivalidades, contratiempos y hormonas en su investigación para la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería. Enfrentándose a 1700 de de los mejores y más brillantes del mundo, solo uno será nombrado el mejor de la feria.

Bichos: Una verdadera aventura en miniatura

Estreno: miércoles 24 de enero. Todos los episodios disponibles.

Inspirada en la película BICHOS: UNA AVENTURA EN MINIATURA de Pixar, la nueva serie original de Disney+ de National Geographic, Bichos: Una verdadera aventura en miniatura, nos lleva a nueve mundos microscópicos de insectos alrededor del mundo, donde las fuerzas de la naturaleza se despliegan en una escala diminuta y donde pequeñas criaturas dependen de poderes asombrosos y alianzas extraordinarias para sobrevivir cada día.

Con nuevos avances en tecnología de filmación y narrada por Awkwafina, la serie sigue las increíbles historias de los héroes diminutos que viven en mundos más allá de la imaginación, desde una araña saltarina buscando un hogar en las calles de Nueva York hasta el primer día en el trabajo de una abeja orquídea de Costa Rica que fabrica perfume. Llena de comportamientos asombrosos y personajes más grandes que la vida, esta serie demuestra que la vida real de los insectos puede ser tan fantástica como cualquier película animada.

Educando a través de la música

Estreno: miércoles 31 de enero. Todos los episodios disponibles.

Educando a través de la música acompaña a los integrantes del Coro Juvenil de Detroit cuando se preparan para una presentación única en la vida. Desde la perspectiva de los jóvenes, la audiencia podrá experimentar los altibajos de lo que es la vida en Detroit, enfrentando los desafíos de encontrar un equilibrio entre la familia, la escuela y el atletismo, al mismo tiempo que persiguen el sueño de llevar su talento al siguiente nivel actuando en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Luego de su presentación en el programa America’s Got Talent, es un momento de importancia crucial para el coro y también para su director, Anthony White, quien se enfrenta al desafío combinado de tener que reemplazar a varios integrantes clave, mantener la relevancia del coro en Detroit y encontrar la próxima gran oportunidad que los convertirá nuevamente en el foco de atención a nivel nacional.

Siempre fui yo

Temporada 2. Estreno: miércoles 17 de enero. Todos los episodios disponibles.

Tres años después del concurso televisivo Lucas Martin Presenta El Camino del Faraón, sus participantes vuelven a encontrarse en la isla privada de Pipe (José Julián Gaviria) -que ahora es uno de los rockstars más famosos de Colombia- para grabar un álbum reencuentro. Todo ha cambiado de manera radical: mientras que Lupe (Karol Sevilla) está instalada en México trabajando como periodista, Noah (Pipe Bueno) pasa sus días en un bar que heredó de su familia en Colombia.

Pareciera que el álbum reencuentro es la oportunidad perfecta para que todos reconecten después de tanto tiempo, pero todo se complica cuando en la primera noche desaparece un valioso collar que El Faraón (Christian Tappan) obsequió a Lupe. De manera misteriosa e indescifrable, comienzan a salir a la luz los secretos de todos creando tensión entre los viejos amigos y amenazando con destruir las vidas que construyeron.La primera temporada de Siempre fui yo y el documental Siempre fui yo: detrás de la historia se encuentran disponibles en Disney+.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo

Nuevos episodios todos los miércoles. Episodio final: miércoles 31 de enero

Percy Jackson y los dioses del Olimpo cuenta la fantástica historia de un semidiós moderno de 12 años, Percy Jackson (Walker Scobell), que está acostumbrándose a sus poderes divinos recién descubiertos cuando Zeus (Lance Reddick), el dios del cielo, lo acusa de haberle robado su poderoso rayo. Con la ayuda de sus amigos Grover (Aryan Simhadri) y Annabeth (Leah Sava Jeffries), Percy deberá embarcarse en la aventura de su vida para encontrar el rayo y restablecer el orden en el Olimpo.Las películas protagonizadas por Logan Lerman (Percy Jackson), Alexandra Daddario (Annabeth Chase), Pierce Brosnan (Quirón) y Rosario Dawson (Perséfone) Percy Jackson y los Dioses del Olimpo: El Ladrón del Rayo y Percy Jackson y el Mar de los Monstruos se encuentran disponibles en Disney+.