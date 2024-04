El festival musical que celebrará la cultura afro con cantantes reconocidos

El festival que celebra la rica herencia cultural afrocolombiana, destacando su influencia en la sociedad y la identidad colombiana llegó a su cuarta versión.

Se trata del Top Show Colombo, un evento que busca resaltar la diversidad y la contribución de la comunidad afrodescendiente a la historia y la cultura no solo de Colombia sino del mundo.

Festival Top Show Colombo: ¿De qué se trata y cuándo se realiza?

El Top Show Colombo es el festival musical del Centro Colombo Americano de Bogotá en alianza con la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Un evento gratuito y abierto a todos los públicos, que aporta a la democratización del arte y la cultura.

Cada año, presenta artistas y bandas emergentes de mediano y amplio reconocimiento, nacionales e internacionales, convirtiéndose en una plataforma activa de difusión.

Este festival cambia cada año de enfoque curatorial, lo que le permite atender gustos y necesidades de diferentes bandas y públicos, gracias a la diversidad de los géneros musicales y a las culturas, identidades e historias que estos representan.

“Las músicas, identidades e historias de las comunidades negras constituyen gran parte la diversidad cultural de Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, el racismo y la discriminación sistemática hacia los pueblos negros los han excluido de los principales escenarios culturales, políticos y sociales. El Top Show Colombo- Afro Edition ofrece escenarios relevantes de Bogotá para visibilizar a las y los músicos afrodescendientes de las regiones”, indica Maricela Vélez, directora Cultural del Centro Colombo Americano.

Desde 2021, 29 bandas y 120 músicos de Colombia y Estados Unidos se han presentado en el Top Show Colombo, impactando a más de 30.000 personas en Bogotá, Manizales, Pereira, Medellín, Bucaramanga y Cali con 9 conciertos y 22 experiencias pedagógicas como clases magistrales, conferencias y talleres.

Cuatro agrupaciones, con la curaduría de Tostao, son la cuota de artistas emergentes de esta edición del Top Show Colombo: Robbie Vida, Los Dioses Del Ritmo, Luis Eduardo Acústico y Buay Press se presentarán junto a Alexis Play, Yoky Barrios, Mauro Castillo, Mabiland, Tostao y Herencia de Timbiquí. El elenco se complementa con el góspel y el jazz de Estados Unidos a cargo de Howard Gospel Choir y Moods of Her. La cita es el 4 y 18 de mayo en el Teatro El Ensueño de Ciudad Bolívar y en la Media Torta.

El evento se hará en el Teatro el Ensueño: Transversal 70D No. 60 - 90 Sur y será el próximo sábado 4 de mayo, con apertura de puertas 4:00 p.m., entrada libre. Artistas: Los Dioses del Ritmo, Alexis Play, Yoky Barrios y Moods of Her (Estados Unidos).

Teatro Al Aire Libre La Media Torta: Calle 18 # 1-05 Este. Sábado 18 de mayo, 2:00 p.m., entrada libre. Artistas: Mabiland, Tostao ft Exótico Pal Mundo, Mauro Castillo, Howard Gospel Choir (Estados Unidos), Herencia de Timbiquí.