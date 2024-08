Festival de Música Sacra: ¿Cuándo es y dónde? Te dejamos recomendaciones

La cita musical en torno a lo sagrado reunirá a más de 750 artistas de 14 países ofreciendo, durante 5 semanas, 40 actividades entre conciertos, charlas, clases magistrales y visitas guiadas por 20 escenarios en 8 localidades de la capital.

Se estima una asistencia de 10.000 residentes y turistas, quienes podrán disfrutar de una programación 80 % sin costo de boletería.

¿Qué significa festival de música?

Del 7 de septiembre al 6 de octubre se realizará el XIII Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá (FIMSAC). LA CONSAGRACIÓN, es el tema central de esta decimotercera edición.

“STELLA”, la imagen oficial del XIII FIMSAC, encarna una estrella de mar, cuidadosamente creada por su autor, Miguel Bohmer como símbolo de conexión y equilibrio con nuestras convicciones más íntimas. Esta obra nos invita a una profunda reflexión acerca de cómo la consagración nos orienta hacia el descubrimiento de nuestro lugar en el vasto devenir de la existencia, en un paralelo con la manera en que la estrella de mar halla su armonía en las corrientes del océano. Böhmer, es un destacado artista visual y plástico caleño, radicado en París, que ha sido elegido como el artista invitado para crear la imagen oficial del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá de este año, bajo el inspirador valor de “La Consagración”.

Algunos recomendados:

SÁBADO 7 Y DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 5:00 p.m.

La Sinfonía N°. 2 “La Resurección” de Gustav Mahler será la protagonista del gran concierto inauguración del XIII Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá “La Consagración”. Esta producción, en alianza con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Asociación de Música Sinfónica, estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (Colombia), el Coro Nacional de Colombia (Colombia), y los solistas Milena Arsovska, soprano (Macedonia), Andrea Niño, mezzosoprano (Colombia) bajo la dirección de Arthur Fegan (Estados Unidos de América), director musical de la Ópera de Atlanta desde el 2010.

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 No. 67-51, Suba. Boletería: A partir de $ 50.000 por tuboleta.com

MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 7:00 p.m

Gran debut de The Kings Singers en el #FIMSAC con su programa Legacies: una selección de música sacra y tradicional de todos los tiempos, desde compositores renacentistas como William Byrd, Thomas Tallis o Clément Jannequin, hasta los Beatles. Este recorrido musical por sus últimas producciones discográficas: Finding Harmony, Tom and Will, Northern Lights y Songbirds, marcará una noche de Festival inolvidable, en donde seremos testigos de la consagración de este grupo vocal británico que cuenta con una tradición de más de cinco décadas y más de 70 grabaciones.

El escenario no podrá ser más perfecto. La Iglesia de San Ignacio, joya arquitectónica de Bogotá.

Iglesia San Ignacio. Calle 10 No. 6-27, La Candelaria. Boletería: tuboleta.com

VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 7:00 p. m.

El pianista paisa Lezlye Berrio (Medellín, Colombia), ganador de nuestra Convocatoria de Artistas 2024, presentará las 32 Variaciones Goldberg BWV 988 (1741) de J. S. Bach. Esta obra condensa siglos de técnicas, tratamientos armónicos y exploración musical y del teclado. También implica una concentración y meditación que conmueve al intérprete hacia un especial sentimiento místico.

Auditorio Fabio Lozano. Carrera 4 # 22 – 61, Santa Fe. Boletería: tuboleta.com

JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 7:30 p.m.

Catalina Vicens, debutará en el FIMSAC con su programa Desglosando la melancolía. Música para tecla del Renacimiento y el Barroco Temprano Clavecín. Desde compositores y obras como Marco dall’Aquila (1480-1538) Recercar (Tabullatura, Venecia 1505), pasando por Antonio Cabezón (c. 1510-1566) con Obra sobre cantus firmus (Coimbra MS 242), hasta Johann Jakob Froberger (1616-1667) con Lamento sopra la dolorosa perdita della Real Maestà di Ferdinando IV Rè de Romani, entre otros.

Elogiada por la prensa internacional como una de las músicos más interesantes en el campo de la música antigua, el dinamismo y el enfoque de Catalina Vicens hacia la interpretación históricamente informada y la investigación musicológica la han llevado a convertirse en una de las teclistas históricas más versátiles y solicitadas de su generación.

Auditorio Liceo Francés. Carrera 8 No. 86 – 50, Usaquén. Boletería: tuboleta.com

VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, 8:00 p.m.

El programa que ofrecerá La Grande Chapelle (España) recupera una selección de obras sacras en castellano compuestas para la Real Capilla española en el siglo XVII. Entre ellas, destacan las obras del compositor Carlos Patiño, maestro de capilla de la Corte de Felipe IV durante más de treinta años. Este programa supone la quintaesencia de sus recuperaciones musicológicas y primeras grabaciones mundiales.

Con este concierto, en coproducción con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, se conmemorarán también los 20 años de La Grande Chapelle y será una maravillosa forma de celebrar la condecoración que este año el #FIMSAC y el Teatro Mayor recibieron al mismo tiempo del Gobierno de España con la Placa de Honor de la Orden Isabel la Católica.

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Calle 170 No. 67-51, Suba. Boletería: tuboleta.com

JUEVES, 3 DE OCTUBRE DE 2024, 7:00 p.m.

La agrupación surcoreana Sincheng Akhoe del Centro para la Organización Cultural Folclórica de Namdo presenta Vida y muerte SSITKIMKUT. Ssitkimkut es el extraordinario ritual chamánico coreano para los muertos que limpia el espíritu muerto y lo ayuda en su camino hacia la próxima vida. El ritual se combina con cantos, bailes y actuaciones instrumentales y teatrales, creando una forma de arte sorprendentemente única.

Auditorio Compensar AV. 68, Av. 68 No. 49A – 47, Teusaquillo.

Boletería: tuboleta.com