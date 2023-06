Grupo Seratta celebra su 7º aniversario con un gran Carnaval Brunch

Se trata de un nuevo mundo de fantasía que inaugura el Grupo Seratta, donde los invitados vivirán un carnaval de ilusiones el cual se apropia de la realidad y desafía lo cotidiano.

En su séptimo aniversario se realiza la inauguración oficial de su segundo complejo gastronómico de lujo, ubicado en el cuarto piso del CC Atlantis. Con 3 mil metros cuadrados, este lugar es considerado uno de los más grandes del país y de la región, en su categoría.

El Carnaval Brunch será un evento all you can eat, que comenzará el próximo sábado 24 de junio a las 9:00 am y termina al amanecer, siendo la fiesta más larga del país.

Durante 16 horas, aproximadamente, los asistentes podrán disfrutar en seis de los restaurantes de ese complejo, de una exquisita comida, performance en vivo, escuchar a los mejores djs del país y vivir experiencias al estilo Seratta.

Los invitados tendrán que brillar con luz propia, por ello “Shine Bright” será el dress code perfecto para resplandecer por nuestro Carnival Brunch.

Para más información

https://www.restauranteseratta.com/eventos

Horario: desde las 9:00 am hasta el amanecer

Lugar: Centro Comercial Atlantis, piso 4

¿Qué es el Grupo Seratta?

Hace siete años, Jairo Palacios Ospina creó el Grupo Seratta con la emoción y el sueño de emprender a sus 24 años. Hoy en día, ese anhelo es una realidad que ya cuenta con dos complejos gastronómicos de lujo, 26 marcas, 12 restaurantes y 14 puntos de details, en Bogotá.

El objetivo del Grupo Seratta es entretener, hacer felices o despertar emociones positivas en los gourmands, amantes del buen comer, el buen beber y el buen vivir, a partir de la creación de espacios de lujo, productos de muy alta calidad, platos disruptivos y experiencias sorprendentes que impactan positivamente en el bienestar de las personas.

Los restaurantes cuentan con la colaboración del Chef Rubén Trincado, estrella Michelín que da vida a los platos únicos en Seratta, su cocina se define como innovadora y atrevida; se basa en todas las técnicas disponibles, indaga, las desarrolla, las mejora y las adapta, y siempre con el mejor producto.

El Grupo Seratta nació fruto de un emprendimiento con el restaurante Seratta Gourmand Market y hoy en día cuenta con dos complejos gastronómicos de lujo en Bogotá: uno en la autopista Norte con calle 114 y otro en el cuarto piso del Centro Comercial Atlantis, este último considerado el más grande de Colombia en su género.