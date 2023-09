La historia de Amy Winehouse: estaría por cumplir 40 años de vida

Una de las representantes más grandes de la música R&B pasó a ser una leyenda por su talento musical y, por supuesto, por volverse parte del club de los 27, al morir a esta edad de forma trágica. Su partida recordó a Curt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin y a otros más.

¿Qué hizo Amy Winehouse antes de ser famosa?

Amy Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Southgate, Londres, Reino Unido, y desde muy pequeña se notó su amor y talento natural en la música. Con tan solo 10 años formó un grupo de rap y luego, cinco años después, comenzó sus presentaciones en diferentes bares en Londres en un grupo de jazz femenino.

En esa misma época su novio de aquel entonces, Taylor James, entregó una grabación de su música a una productora y este fue el primer paso para el salto a la fama.

¿Cuántos discos tuvo Amy Winehouse?

Esta gran artista solamente sacó dos álbumes de estudio junto a 14 sencillos, de los cuales logró obtener 6 premios Grammy, uno de ellos postmortem gracias a su originalidad y su voz única.

Desde 2003 se hicieron evidentes los diferentes problemas que tenía no solo con las drogas y el alcohol. En su adolescencia sufrió de bulimia, un trastorno que fue y volvió.

¿Qué fue lo que le pasó a Amy Winehouse?

En 2008 casi muere por una sobredosis de heroína, cocaína y vodka. El principal detonante fue la muerte de su abuela y que su pareja ingresara a la carcel. Tantas situaciones, junto a grabaciones y exceso de trabajo, la fueron destruyendo.

Tres años más tarde, el 23 de julio del 2011, fue encontrada muerta en su casa debido a un coma etílico. Ella ya había dado señales de que no se encontraba bien, en su último concierto su estado fue evidente: no tenía fuerzas para permanecer de pie y fue abucheada al no recordar ni cantar sus canciones.

Después de su fallecimiento, el sufrimiento siguió debido a sus familiares y “amigos” que utilizaron su nombre para obtener dinero por medio de libros y documentales. Entre los relacionados están su padre, el cual la abandonó y su madre, quien estuvo ausente mientras ella crecía a merced de otros familiares.

