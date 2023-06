La exposición ‘Raíces’ se toma este mes el Aeropuerto El Dorado de Bogotá

A partir del 14 de junio la exposición Raíces, de la artista Colombiana Manuela Echeverri, se toma el Aeropuerto Internacional El Dorado. Se trata de 225 imágenes distribuidas en 75 ductos de aire acondicionado, ubicados en el muelle internacional, muelle nacional y puntos de registro, entre otras zonas del Aeropuerto.

Son fotografías intervenidas de lugares emblemáticos de Colombia como Cartagena, Necoclí, Tumaco y el Amazonas que estarán expuestas durante cinco meses.

Para la artista colombiana Manuela Echeverri, la razón por la que viajamos está directamente relacionada con la experiencia sensorial del recorrido: con ese permanente recordatorio de que hemos caminado, con el latir de nuestro pecho al vivir lo desconocido y con las nuevas e inspiradoras miradas que le aportan los viajes a la vida.

¿De qué se trata la exposición ‘Raíces’?

Ese intento por capturar la belleza de los territorios y la biodiversidad de Colombia está plasmado en Raíces.

¿Qué quiere transmitir con esta exposición?

Esta obra busca capturar la magia de esos lugares que me han quitado el aliento, que han llenado mi corazón y me han acercado a la belleza de sentirme viva. Pero también quiero enfrentarlos a Colombia, que es mucho más que los paisajes, es mucho, mucho más de una percepción visual, es una experiencia del vivir que nos enfrenta a la eternidad y nos pone a pilares de la biodiversidad cerca de su territorio, historia y el futuro.

¿Cómo fue el proceso creativo de estas obra?

Echeverri se adentra en su exploración artística más íntima: su corazón, parte emblemática de su obra, en la que narra su sentir, no solo en lo referente a sus viajes, también en su indagación sobre la vida, los sueños y lo que hace latir el centro de su ser.

“Mi padre tiene un marcapasos. Desde que era joven, este objeto ha sido una paradoja en su pecho, un recordatorio de su mortalidad, de lo frágil que es el cuerpo y lo fuerte que es la vida. También ha traído una idea casi liberadora a su mente y a la mía: si acaso todo se puede acabar aquí y ahora, ¿por qué no aprovechar cada ritmo, cada latido?, ¿Por qué no encontrar una razón a diario para que siga latiendo? Es el corazón el que bombea la sangre, nuestra fuerza para recorrer cada rincón del país”, manifestó.

Los aeropuertos “son el corazón de cada lugar al que vamos”, por ello “representan esa analogía de toda la red sanguínea que existe en nuestro cuerpo”. De esta manera, señala, cada aeropuerto simboliza la conexión con miles de redes aéreas que comunican, entre sí, a personas de todo el mundo. “Así como el corazón, que lo hace en cada palpitar, en cada latir; una diástole y sístole que oxigena nuestro cuerpo y oxigena los espacios”, resalta. Desarrolle un montaje toda una experiencia para que turistas y visitantes vivan un periplo a través de los sentidos.

Mediante un podcast, disponible en Spotify con cinco episodios, relate, con mi propia voz, mis vivencias, describiendo territorios que hacen las paces con historias de violencia estructural, logrando que germine en ellos y en sus gentes la esperanza. La exposición cuenta, además, con una muestra interactiva, que se despliega a través de un código QR, re dirigiendo a sus usuarios a las redes sociales. “Quiero que las personas que vean esta exposición no piensen solo en todo lo que verán, sino en todo lo que podrán conocer y sentir: no se pregunten por lugares, sino por personas, por sus historias, sus mitos y sus leyendas; no se obsesionen por el pasado sino es para entender el presente y el futuro de nuestra sociedad”, concluyó.

¿Qué ha sido para usted lo más complicado de este oficio?

Yo siento que no hay complicaciones cuando la visión ante de la vida es de aprendizaje . Si pasa algo es para aprender. Para construirnos como personas.Para mejorar. Eres tu internamente quien te pones los limites y el que sabes hasta donde puedes llegar.

¿Cree que deberían tener más opciones los artistas que se dedican a este arte en el país?

Yo siento que los espacios en Colombia deben abrirse a los jóvenes para darse a conocer. Esto es lo que queremos hacer en Cartagena con Casa Santiago Botero en donde estamos interesados en dar a conocer muchos artistas no siempre buscando un interés económico sino también cultural.

¿Qué otros proyectos tiene como artista?

Proyectos inmediatos es darle continuidad a esta exposición durante 5 meses en el aeropuerto y empezar a trabajar en la próxima.