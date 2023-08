Llega el XII Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá

Con una selección de músicas sagradas, espirituales, meditativas, contemplativas, de diferentes estilos, épocas y religiones inicia el XII Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá.

Para esta edición inaugura el Festival el mundialmente reconocido compositor de música de cine Zbigniew Preisner con el estreno en Colombia de Requiem for my Friend, su única obra que no es para cine. Dirigirá la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Coro Nacional de Colombia, a la soprano polaca Kaja Mianowana y al pianista Do minik Wania.

Caracol TV y Cine Colombia apoyan este proyecto musical con una programación que abarca 20 conciertos (70% entrada libre), 5 semanas, de jueves a domingo. Participan 305 artistas de 10 países en 17 escenarios.

La directora del Festival Marianna Piotrowska comentó: “Esta edición del festival, dedicada a La Gracia, que llega a su edición número 12, será una gran oportunidad para dialogar y reflexionar en torno a lo sagrado, por encima de las preferencias religiosas, culturales y musicales.

Para Piotrowska, el festival ha trabajado de una forma muy estricta en la programación dándole un espacio importante a la música sacra contemporánea (tendremos varios estrenos de obras en Colombia y varios estrenos mundiales).

“La recuperación musicológica de archivos de la Catedral de Bogotá, y la participación de las músicas ancestrales y tradicionales espirituales de diferentes regiones de Colombia y el mundo, Diversidad, respeto, diálogo, espiritualidad, todo a través de la música, es lo que viviremos este año. La música nos une”, comentó Piotrowska.

El compositor Zbigniew Preisner realizó la música de la película ‘El Olvido que seremos’

Zbigniew Preisner compositor de las películas: Trilogía Tres colores, El Decálogo, El olvido que seremos de Caracol Televisión , entre otras, es el invitado de honor del XII Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá.

El compositor Inaugurará el Festival que este año llega a su décima segunda edición del Festival, presentando la única obra que no es para cine de su autoría llamada Requiem for my Friend, obra en homenaje a su gran amigo el famoso director de cine Krzysztof Kieslowski tras su fallecimiento, y a quien le compuso 17 bandas sonoras.

La segunda parte del concierto serán los éxitos de sus bandas sonoras. Este concierto contará con la participación especial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la soprano Kaja Mianowana (Polonia), el pianista Dominik Wania (Polonia) y el Coro Nacional de Colombia el cual hace su debut en el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá.

El concierto de cierre del Festival de Música de Sacra estará a cargo de Juan Antonio Cuéllar

Conocedores de la importancia de impulsar la creación de música sacra en tiempos modernos y contribuir al legado musical de Colombia para el mundo que permanecerá vigente a través de los siglos, para la clausura de la decimosegunda edición del FIMSAC, se realizará el estreno mundial del Réquiem de Juan Antonio Cuéllar, obra comisionada por el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, apoyada por el Ministerio de Cultura y AVIATUR.

Este Réquiem de Juan Antonio Cuéllar , tendrá los 12 segmentos propios de la liturgia de difuntos, estará escrita en latín y compuesta para coro, órgano y orquesta de cuerdas.

Participa en este proyecto la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia el cual hace su debut en esta edición del Festival. El Coro es creado en el marco del programa “Sonidos para La Paz”, impulsado por Gobierno Nacional.