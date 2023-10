Lugares para viajar en Colombia: 5 pueblos fantasma que debes visitar en octubre

Los pueblos más misteriosos del mundo están en Colombia, desde mitos y leyendas hasta locaciones donde poblaciones enteras desaparecieron casi en su totalidad. Por eso que aquí conocerás 5 pueblos fantasmas para que este Halloween saques al aventurero que llevas adentro.

En el centro del país, pasando por los municipios de Zipaquirá y Cogua se encuentra un municipio con historia y grandes misterios, se trata del pueblo San Cayetano que desde hace más de 20 años fue abandonado por culpa de la naturaleza, a pesar de tener una presencia importante en la historia geopolítica del país. Es un lugar que solo conserva escombros y es evidente el paso de la naturaleza.

Para resaltar, entre los años 80 y 90 este sitio era un paso importante entre los municipios de Pacho y Muzo, por lo que era una " zona caliente”, pero esto no provocó el abandono de la zona ante la latente amenaza de un desplazamiento. Lo que verdaderamente los ahuyentó por completo fue la falla geológica de lugar, con la posibilidad de que las casas se derrumbaran en cualquier momento.

Armero, Tolima

El lugar de uno de los desastres naturales más impactantes del país, donde más de 96% murieron a causa de la erupción del Volcán del Nevado del Ruíz que junto a la tierra crearon un cementerio de barro, dejando completamente desolado al municipio.

Era un municipio que aparentaba un éxito rotundo en comercio por su ubicación y en el momento en el momento histórico que se encontraban. Lastimosamente, en la actualidad solo se encuentra una plazoleta principal y un monumento en nombre de Omayra, la niña que sufrió 60 horas en el lugar hasta morir.

La Jagua, Huila

Si te encuentras en el Huila, encontrarás uno de los municipios más extraños de Colombia conocido como la Jagua es conocido como el hogar de las brujas, pues sus habitantes aseguran convivir con ellas.

Lo que indica la leyenda es que las supuestas brujas que habitan en el lugar llegaron de Europa, escapando de la persecución que tuvieron en una época. Este municipio continua con sus tradiciones en brujería y magia blanca.

La Siberia, Cundinamarca

Cerca de Bogotá, llegando al municipio a la Calera, existió una ciudadela llamada La Siberia, un lugar lleno de comercio, trabajadores, escuelas y mucho más, debido a la existencia de las fábricas de Cementos Samper, donde existía un comercio circular en el que los trabajadores de dicho lugar, habitaban el pueblo aledaño.

En el año 1998 debido a una recesión económica, Cementos Samper tuvo que cerrar sus puertas para siempre, por lo cual las consecuencias en La Siberia fueron evidentes y las personas que vivián en dicho lugar tuvieron que irse del lugar. En la actualidad en el lugar hay seguridad evitando a los curiosos, pero es posible explorar el lugar.

Jordán Subé, Santander

Cerca de la Mesa de los Santos en la vía hacia Bucaramanga, está un municipio donde solo el 5% de los habitantes vive en la zona urbana del lugar y que, si bien no es un lugar abandonado, no tiene transporte público, no tiene ancianato ni cementerio y la escuela solo llega hasta el grado noveno, por lo cual el misterio de su desolación tiene hipótesis místicas y su poca afluencia de comercio.

