Mañana estrena El niño y la garza, la película nominada al Oscar de Studio Ghibli

A partir de mañana, 25 de enero, las salas de cine en Colombia proyectarán la esperada película El niño y la garza, dirigida por el aclamado director de animación, Hayao Miyazaki, producida por su propio estudio de animación, el famoso Studio Ghibli, que fundó en compañía de Toshio Suzuki, Isao Takahata y Yasuyoshi Tokuma.

El director, luego de un periodo de aproximadamente siete años en desarrollo, finalmente le ha entregado al público su primera película en una década, originalmente titulada: Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka, traducida literalmente como “¿Cómo vives?”, y presentada a los mercados internacionales titulada como The Boy and The Heron o El niño y la garza.

Como en otras grandes películas de Miyazaki, en esta cinta el público también conocerá nuevos personajes fantásticos, extraños, que se roban el corazón de sus audiencias y habitan mundos desconocidos, todos meticulosa y detalladamente trazados en el clásico estilo de animación del Studio Ghibli.

La historia de Mahito y el otro mundo

La película cuenta la historia de Mahito, un niño de 12 años que pierde a su madre en un incendio y se muda al campo con su padre y su madrastra. Allí, conoce a una garza que no lo dejará en paz hasta revelarle que su madre sigue viva en otro mundo, y juntos emprenden un viaje fantástico lleno de peligros y maravillas. Ocurre durante la Guerra del Pacífico y habla sobre la muerte, la trascendencia, los vínculos que nos atan a quienes amamos a través de los tiempos, y aquello que queremos dejar como nuestro legado en el mundo, cualquiera que sea el que habitemos.

La película tomó inspiración del libro del mismo nombre en japonés, escrito por Genzaburo Yoshino, pero no está basada en él, y su trama es diferente. En algo son similares, sin embargo, y es que tanto la película del Studio Ghibli como el libro desarrollan una trama coming-of-age, es decir, una historia en la que vemos el crecimiento psicológico de su personaje principal. Las boletas ya están disponibles para la venta aquí.

El legado de Hayao Miyazaki

Se dice que Mizayaki agregó varios elementos autobiográficos y personales, asociados a esta etapa de su vida, pensando justamente en aquello que quiere dejarle al mundo. No es poca cosa, pues dentro de las obras cinematográficas animadas que ha dejado el japonés hay una lista muy amplia, entre las que se destacan obras maestras como El Viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke, Mi vecino Totoro y El Castillo en el Cielo. Todas estas ya han explorado antes grandes y profundos temas, como la relación de los humanos con la naturaleza, el poder de la imaginación, la guerra, la espiritualidad y el pacifismo.

Los premios de El niño y la garza

El niño y la garza ha sido aclamada por la crítica y el público, y ha sido ganadora del premio a Mejor Película Animada en la más reciente entrega de los Globos de Oro (siendo la primera película de animación tradicional y extranjera en recibir el premio), nominada también a mejor banda sonora, y ahora, nominada a Mejor Película Animada en los premios Óscar 2024. Ya Miyazaki ha ganado antes premios relevantes de la industria, como el Óscar a la Mejor Película de Animación por El Viaje de Chihiro y el Oso de Oro en el Festival de Berlín, así como el Óscar Honorífico por su contribución al cine mundial.

La distribuidora de cine de autor y animación Cinetopia ha sido la responsable de presentar en el país esta cinta que ha recaudado más de 155 millones de dólares, y ha batido récords. Es, sin duda, la más reciente obra maestra de uno de los genios vivos de la animación, y le permitirá a sus audiencias sumergirse en un mundo fantástico pero conmovedor por un par de horas.

