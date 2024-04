Mario Mendoza en la FILBo 2024: esta es la programación de sus charlas y firmas

Mario Mendoza es la estrella de la FILBo. Siempre lo ha sido desde que es un escritor consagrado a publicar con regularidad novelas, cuentos, ensayos o comics.

En 2024, después de cinco años, Mendoza regresa a la novela con Los vagabundos de Dios. Descubre de qué se trata lo nuevo del autor de Satanás, La travesía del vidente, Cobro de sangre y Lady Masacre.

Los Vagabundos de Dios narra el descenso al infierno del escritor Adan Santana. Fotografía por: Juan Catumba

¿Qué estudió Mario Mendoza?

Para los que no lo saben, el bogotano se licenció en Letras en Bogotá y se graduó en Literatura Hispanoamericana en la Fundación José Ortega y Gasset de Toledo, España. Es también Magíster en Literatura.

Autor de veinte novelas, cuentos y ensayos entre las que se destacan Satanás (Seix Barral, 2002), galardonada con el Premio Biblioteca Breve; La travesía del vidente, Premio Nacional de Literatura del Instituto Distrital de Cultura Turismo de Bogotá en 1995; Buda Blues (Seix Barral, 2010), finalista del Premio Dashiell Hammett en la Semana Negra de Gijón; Lady Masacre (2013); La melancolía de los feos (2016); Diario del fin del mundo (2018); Akelarre (2019); La locura de nuestro tiempo (2010); La importancia de morir a tiempo (2012); Paranormal Colombia (2014); El libro de las revelaciones (2017), Bitácora del naufragio (2021) y Leer es resistir (2022).

En Los vagabundos de Dios, su nueva novela, se pueden leer frases como “Uno no se hunde en los infiernos con el paso de los años, poco a poco. Uno se cae en el abismo de un día para otro, súbitamente. Un día estás en la plenitud de tus fuerzas, lúcido, animado, sonriente en el espejo, satisfecho de ti mismo, y de repente a la mañana siguiente estás hecho polvo, con ojeras, acabado, adolorido y disminuido hasta el punto de no reconocerte, de no poder caminar ni mover los brazos como lo habías hecho toda la vida”.

¿Cuándo estará Mario Mendoza en la Feria del Libro 2024?

Hablando de esta obra estrará varios días en la FILBo 2024. A continuación te compartimos la programación: