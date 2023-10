Night Embassy trae a la banda brasilera Francisco, el Hombre a Bogotá

Bogotá ahora es centro de atención porque es el próximo destino al que llega Night Embassy, el proyecto multidisciplinario organizado por Jägermeister que ha recorrido grandes capitales del mundo como Johannesburgo, Moscú, París, Sao Paulo o Tokio. Este evento de varios días se destaca no solamente por ser una sensacional y espectacular pista de baile, pero también invitar a diversos artistas de diversos ámbitos a generar una conversación, especialmente desmitificar todos los prejuicios que hay sobre la vida nocturna.

La versión en la capital colombiana llega bajo el nombre de ‘Calentura Tropical’ y contará con una fiesta inaugural el 7 de octubre y tres días de residencia el 13, 14 y 15 de este mismo mes. En la fiesta de lanzamiento, que empezará a las 8 de la noche y terminará a las 4 de la madrugada, habrá diversos invitados, siendo uno de ellos la banda brasilero-mexicana ‘Francisco el Hombre’. Cromos conversó con Mateo Piracés-Ugarte, uno de los integrantes de esta agrupación para conocer un poco de su presentación en esta fecha especial.

Cromos: ¿Qué crees que tenga Francisco el Hombre que la hace ideal para participar en Night Embassy?

Mateo Piracés-Ugarte: Nosotros empezamos a tener una relación con Jägermeister hace rato, empezó durante la pandemia cuando hacemos un reality show nuestro, se empezaron haciendo unos lives y se fue creando una relación bastante interesante. Cuando empezamos a hacer los conciertos en vivo fueron a vernos y nos invitaron al Night Embassy en Sao Paulo y yo entendí que la idea del Night Embassy, por lo menos en Sao Paulo, era mucho sobre traer diferentes lenguajes artísticos a un mismo evento, intentar traer varias vertientes para sensibilizar al público de diferentes maneras, visual, sonoramente.

Se nos hizo muy interesante y yo creo que tiene que ver con nosotros porque los conciertos de Francisco el Hombre no es un concierto de ir a escuchar música, es de ir a participar, de bailar, cantar juntos, el tiempo entero estamos buscando la conexión con el público, porque venimos de la calle y un músico en la calle tiene que conectar. Eso no trajo una conexión cercana a ese tipo de evento, tengo mucha curiosidad de saber cómo será en Bogotá.

C: ¿Qué los hizo decidirse por participar en Night Embassy Bogotá?

MPU: No voy a mentir, la oportunidad de volver a Bogotá fue la primera cosa que nos llamó la atención porque hemos ido varias veces y siempre es muy lindo, nos encanta ir, aunque siempre es difícil porque nos falta el oxígeno a la hora de tocar, la altura nos pega cañón. Me imagino que va a haber mucha gente interesante en el evento y queremos conocer, ampliar nuestros contactos dentro de la música, el arte, en Bogotá, eso nos va a hacer muy bien.

C: ¿Cómo es la preparación de la banda antes de cada espectáculo?

MPU: Una cosa que hemos aprendido mucho de gira por tantos países es que hay que cambiar nuestro concierto dependiendo del país al que vamos, no podemos hacer el mismo concierto, es buscar un poco cómo conectar con el público de esa ciudad, entonces cuando lleguemos a Bogotá vamos a buscar qué tipo de música están escuchando y volver a los estudios de grabación en Bogotá para ver qué tipo de cosas podemos hacer, contar con lo que ya tenemos y potencializarlas. Una cosa con la que siempre nos preparamos, como es un concierto de mucha energía, nos calentamos mucho porque si no, no aguantamos, nos encanta saltar, sudar, bailar.

C: ¿Cómo creen que la banda ayuda a acabar los prejuicios que hay sobre la vida nocturna?

MPU: Algo que intentamos hacer en todos los conciertos es que haya un momento de celebración, de que todos se abracen, que canten juntes, sé que parece ultra hippie y lo es, pero creo que eso rompe un poco con la idea de que vivir la noche es sobre perder los sentidos, que vivir la noche es sobre anestesiarse, creo que vivir la noche es vivir un momento de liberación, que estás igual de conectado a ti mismo, con fiesta intensa o sin fiesta intensa. Creo que es interesante que cada noche sea vivida como única y eso intentamos con nuestros conciertos, que cada concierto sea único, como una catarsis.

C: ¿Por qué decidieron el nombre de Francisco el Hombre para la banda?

MPU: La verdad es que nuestra banda no era para ser una banda, en un viaje de coche que hicimos cinco amigues de Sao Paulo hasta Valparaíso y regreso, con un coche prestado, nos juntamos a tocar música, viajar, pasar la gorra y conectar ciudades con la música, traer un poco de la música brasilera a Argentina, Uruguay y Chile, en ese momento estábamos leyendo ‘Cien Años de Soledad’ y aparece ahí Francisco el hombre como un personaje secundario y nos inspiró dos cosas en la figura: primero, la idea de conectar pueblos a través de la música, en esa época y cien años atrás, pueblos desconectados geográficamente, entonces conectar las ciudades a través de la música, del arte, de contar historias, de traer cosas de lugares diferentes, eso nos interesó mucho porque es lo que queríamos hacer con los ritmos latinoamericanos; y segundo es vivir la vida como si fuese una leyenda, trayendo esa cosa de que cada día es único, creemos nuestra propia leyenda, nuestra propia figura mítica. Entonces a ese viaje lo llamamos Francisco el hombre como un homenaje.