Paul McCartney regresa a Colombia: fecha y cuándo se podrán comprar las boletas

¡Buenas noticias para los fanáticos de Paul McCartney en Colombia! El legendario ex-Beatle ha confirmado su regreso al país con un espectacular concierto en el Estadio El Campín de Bogotá. Este esperado evento se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre como parte de su ‘Got Back Tour’, y promete ser una experiencia inolvidable para los asistentes.

A través de sus redes sociales, McCartney expresó su emoción por volver a Colombia, recordando con cariño su última visita en 2012. “¡Colombia, estamos en camino! Nuestra última visita fue muy especial y nos pareció una experiencia inmejorable, ¡pero sabemos que esta será aún más grande y mejor! La banda y yo estamos ansiosos por verlos a todos. Preparémonos para crear recuerdos juntos nuevamente”, declaró el músico británico.

¿Cuándo será la preventa para el concierto de Paul McCartney en Bogotá?

La gira ‘Got Back Tour’ no solo incluirá Colombia, sino también otros países de la región como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú, llevando la magia de McCartney a miles de seguidores en Latinoamérica. De acuerdo con el portal PaulMcCartney.com la preventa de entradas comenzará el miércoles 10 de julio a las 9:00 a.m., mientras que la venta general estará disponible a partir del viernes 12 de julio.

El concierto promete ser una mezcla de nostalgia y energía, con McCartney interpretando los grandes éxitos de The Beatles, Wings y su carrera en solitario. Temas icónicos como ‘Hey Jude’, ‘Let It Be’, ‘Yesterday’, y ‘Live and Let Die’ seguramente resonarán en el estadio, creando un ambiente único y emotivo para los asistentes.

Así fue el primer concierto de Paul McCartney en Colombia

Este concierto marca la segunda vez que McCartney se presenta en Colombia. Su primer concierto en el país fue en 2012, también en el Estadio El Campín, y fue recibido con gran entusiasmo por el público colombiano. La energía y la interacción del músico británico con los asistentes dejaron una huella imborrable en sus fanáticos.

Aunque en 2017 se había planificado un concierto en Medellín, este fue cancelado por problemas logísticos. Sin embargo, el regreso de McCartney a Bogotá es una muestra del fuerte vínculo que ha creado con el público colombiano a lo largo de los años.

