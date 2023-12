Pet Shop Boys y The Cure llegan a Bogotá para el Road to Primavera

El Road to Primavera es la ruta que transporta el espíritu del festival Primavera Sound por todo el mundo, y que llega a Bogotá este fin de semana con dos fechas de conciertos de bandas icónicas: comenzará con el concierto de Pet Shop Boys el 9 de diciembre en el Movistar Arena, un clásico de la música de los 80 y 90 que visitará Colombia con su inconfundible performance de electropop y su gira “Dreamworld - The Greatest Hits Live”.

Esta ya ha recorrido toda Europa y es un encuentro imperdible para los más grandes fans de la banda pues será un concierto que repasará todos y cada uno de sus grandes éxitos e himnos, cantados por varias generaciones. Entre sus éxitos más prominentes están West End Girls, Always on My Mind, Go West, con discos como Nightlife (1999) o Please (1986).

Esta fecha también contará con la presentación de Minyo Cumbiero, una fusión irrepetible entre el Frente Cumbiero la banda japonesa Minyo Crusaders y ritmos latinos y tradiciones japonesas.

Y la segunda fecha contiunará nada más y nada menos que con la mítica banda británica, The Cure el 10 de diciembre en el mismo escenario del Movistar Arena. Según los organizadores del Road to Primavera, la agrupación liderada por Robert Smith se presentará con su show completo de dos horas y media en el que compartirá con sus fans su amplia trayectoria por la música del postpunk y el new wave de los 80 y los 90 con hits como A Forest, Friday I’m in Love, Boys Don’t Cry, entre otras.

A ellos les acompañarán la banda de shoegaze Slowdive, otra agrupación de culto que afín al espíritu melancólico de la noche darán lo mejor con varios de sus mejores hits.

Las entradas para las dos fechas están disponibles en Tuboleta.com y en el call center 593 63 00

