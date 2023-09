Planes para hacer en Bogotá en la semana del 4 al 10 de septiembre

La semana del 4 al 10 de septiembre trae diversos planos para los habitantes de Bogotá o quienes la estén visitando, ya sea para ver lo más fresco de la cartelera de cine, o los estrenos de las plataformas de streaming para ver desde casa, o también teatro y eventos musicales o gastronómicos, una oferta bastante variada. A continuación, te compartimos nuestra selección para que no te quedes sin qué hacer en los próximos días.

También te puede interesar: And Just Like That: Top 5 de los mejores momentos de su segunda temporada

Aquí encuentras más contenidos como este

Cine

‘La Monja II’

Esta es la secuela del exitoso filme de terror estrenado en 2018. Ambientada en la Francia de 1956, todo parte cuando un sacerdote es asesinado, dejando que el mal haga de las suyas, entonces la hermana Irene debe encontrarse una vez más cara a cara con Valak, la monja demonio. Dirigida por Michael Chaves, tiene un elenco conformado por Taissa Farmiga, Bonnie Aarons y Storm Reid. Estrena el 7 de septiembre y es apta solo para mayores de 15 años.

Plataformas de streaming

‘Infamia’

Una nueva serie llega a Netflix este 6 de septiembre, retrata la historia de una joven romaní llamada Gita, luego de vivir varios años en Reino Unido, ella y su familia deben regresar a su Polonia natal. Allí trata de encontrarse a sí misma, descubrir sus pasiones, como el hip hop, a pesar de tener que ser las fuertes tradiciones y reglas que impone su herencia.

‘La Sirenita’

Luego de revolucionar la taquilla desde mayo de este año, el live action de este clásico de Disney finalmente llega a Disney+ este miércoles 6 de septiembre. Esta adaptación es dirigida por Rob Marshall, conocido por su trabajo en filmes como ‘Memorias de una Geisha’, ‘Chicago’ o ‘En El Bosque’. El casting es estelar, conformado por Halle Bailey, Javier Bardem, Jonah Hauer-JKing, Melissa McCarthy y más. Una perfecta opción para apreciar esta conmovedora historia si no la viste en sala de cines, o si simplemente quieres verla desde la comodidad de tu casa.

Teatro

‘El Exorcista’

Parece que Halloween se adelantó porque todo lo terrorífico esta muy presente este mes, en esta obra que cuenta con la dramaturgia de John Pielmeier, se busca recrear la atmósfera de la película de culto de 1973 y dejar a todos los asistentes aterrados, una historia que habla del bien y del mal, de la fe y la redención. La dirección está a cargo de Rafael Perrín, quien también hace parte del elenco, acompañado por Robinson Díaz, Alanna de la Rosa, Alberto Barrero, entre otros. Cuenta con funciones desde el 7 hasta el 9 de septiembre, y otras más a lo largo del mes.

‘Correspondences: Soundwalk Collective & Patti Smith’

A la Sala Fanny Mikey del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, los jueves y sábados desde el 2 de septiembre hasta el 2 de octubre, llega esta exposición e instalación multicanal con la que establece múltiples relaciones entre cineastas, rebeldes y la memoria de eventos que han ocurrido alrededor del mundo y que genera preguntas sobre problemáticas medioambientales, sociales y la correspondencia entre los seres humanos y el entorno que le rodea.

Además: Natalia Reyes invita a ver los Premios Macondo 2023

Al aire libre

Bogotá Eats Fest

En su volumen tres, una vez más, en el Parque Museo el Chicó, se da este festival gastronómico curado por el popular blog Bogotá Eats, en el que se escoge lo mejor del sector restaurantero de la ciudad para deleitar todo tipo de paladar. En esta nueva entrega, los interesados podrán disfrutar en el fin del 1, 2 y 3, y también 8, 9 y 10 de septiembre.

Cromos entrevistó a Laura Sánchez, cofundadora y directora de The Gula Group para conocer un poco más de esta sabrosa propuesta.

Para empezar, nos contaron por qué se animaron a crear una nueva edición este año: “Cada festival es distinto con un menú increíble además queremos que la gente se arriesgue también a probar cosas nuevas, aquí no hay un restaurante recomendado, aquí todos los restaurantes son ganadores y van con dos de sus platos insignia. Los hemos escogido e invitado personalmente porque sabemos que hacen parte de los mejores y soñamos con reunirlos. Además, en este festival tenemos a uno de los más reconocidos chefs de Aruba Urvin Croes, quien será recibido por Koldo Miranda para deleitar juntos con sus creaciones a todos los asistentes”.

También nos contaron cómo fue el proceso de seleccionar a los restaurantes presentes en la feria: “Se hace a partir de ese scouting de ir a probar los restaurantes para hacer recomendaciones en redes sociales además de tener en cuenta dos criterios: El primero este es un festival que reúne 30 de las mejores propuestas, el mundo de la gastronomía es subjetivo, ósea lo que para Bogota eats son los mejores restaurantes de Bogota y de ahí se realiza una selección, teniendo en cuenta servicio, calidad de la comida, entre otros. El segundo criterio es que estos restaurantes deben tener la capacidad operativa para poder atender a miles de personas. Algunos nuevos en el listado son Valentino, Petronio, los invitados internacionales esto quiere decir que el 20% de los restaurantes del festival sin incluir los invitados son nuevos”.

Asimismo, explicaron por qué decidieron hacerlo nuevamente en el Parque Museo El Chicó: “Porque fue el primer lugar donde decidimos hacerlo, ya conocemos el parque como funciona, el montaje para nosotros es más fácil y el acceso a los asistentes también es más fácil, por ende es un gana-gana.

Fuera de Bogotá

Festival Internacional de la Historia

En su sexta versión, este es un plan perfecto si te encuentras en Villa de Leyva del 8 al 10 de septiembre, un evento en el que se exalta la cultura y la historia, en los tres días que dura este municipio colonial será epicentro de una gran fiesta en el que la historia es lo más importante. Para esta edición se analizará cómo la ciencia ha sido un gran aporte a lo largo de la historia de la humanidad.