Planes para hacer en Bogotá, esta es la agenda cultural del 3 al 9 de julio

Esta semana del 3 al 9 de julio Bogotá presenta varios planes, ya sea estrenos en cine, o de plataformas digitales para disfrutar desde casa, asimismo, cuenta con varias obras de teatro, demostrando la diversidad cultural que tanto caracteriza a la ciudad. A continuación, te compartimos nuestras mejores recomendaciones.

‘R.M.N’

Matthias vuelve a su ciudad natal, en una localidad multiétnica de Transilvania, quiere reconectarse con sus seres queridos a quien no ve desde hace mucho tiempo. Pero en la fábrica en la que trabaja su exnovia, empiezan a contratar extranjeros y la tranquilidad de la comunidad empieza a verse perturbada, los conflictos y pasiones son los elementos que irán haciendo más rica la trama. Estrena el 6 de julio.

‘El Príncipe que Nunca Reinó’

Esta es una nueva docuserie de Netflix, muestra a un príncipe exiliado, Víctor Manuela de Saboya, el último heredero al trono de Italia. La historia empieza con la trágica noche del 18 de agosto de 1978 cuando asesinaron al joven Dirk Hamer, alguien fundamental en la vida del príncipe y para la trama de esta producción. Estrena el 4 de julio.

‘WHAM!’

Este 5 de julio llega a Netflix este documental que, como dice su propio nombre, retrata la historia del dueto conformado por George Michael y Andrew Ridgeley. La historia es narrada por ellos mismos y cuentan como en tan solo 4 años lograron ocupar las mejores listas musicales alrededor del mundo, gracias a éxitos como ‘Wake Me Up Before you Go Go’, ‘Club Tropicana’ o ‘I’m Your Man’.

César Mora y su orquesta en los 50 años del Gaitán

El actor caleño y su orquesta María Canela darán un espectacular show el 7 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, este es un concierto conmemorativo en el marco de los 50 años de este escenario cultural tan representativo de la capital colombiana. Con música afroantillana, la voz del maestro y los invitados especiales, Jacobo Vélez y la Mambanegra, será una noche inolvidable.

‘Oíramarío’

En esta oportunidad el músico y actor, Mario Duarte, nos demuestra su rol como compositor de canciones y comenta las travesías por las que pasó en diversos momentos de su vida, acompañado de una guitarra, piano y percusión. Aquí se mezcla lo que consideramos como un concierto con un monólogo, las canciones son el hilo conductor a través de historias amadas y odiadas. Hay funciones del 4 y 5 de julio, y también el 11 y 12 del mismo mes.

Vassar Feria

Este evento que apoya a los emprendimientos locales está de regreso en el Parque el Country, estará presente del 4 al 9 de julio. La feria ya ha tenido tres grandes versiones en el pasado y dos muestras exponenciales en el Festival Estéreo Picnic. En esta oportunidad cuenta con 410 emprendimientos locales, de los cuales el 30% son nuevos.