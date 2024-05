Qué significa BIME, cuándo es y todo lo que debes saber sobre el festival

La programación de BIME continúa por la tarde y por la noche en diferentes puntos de la ciudad con BIME Live, conciertos y showcases destinados a mostrar las propuestas de artistas con mayor proyección internacional.

Todo esto tendrá lugar en la propia Universidad Ean, sede de BIME Pro, y en el Distrito Creativo de la Calle 85 en espacios como Sánchez Cervecería, Patrona, Egua, Mad Radio y 440 Music Hall. Una celebración de la música que apuesta por el nuevo talento artístico y que busca acercar su programación al público profesional presente en BIME, así como a la ciudad de Bogotá, ofreciendo plazas de acceso libre para el público general (limitadas al aforo).

¿Cuándo es el BIME?

En la tercera edición de BIME Bogotá, que se celebrará en la capital de Colombia del 8 al 11 de mayo de 2024.

A los más de 30 artistas anunciados recientemente, se suman otra decena con una gran representación de talento local colombiano como la nueva propuesta de sonido fresco y rap colombiano de Kei Linch (CO); el indie folk latinoamericano de Coco Ramé (CO), la artista argentina Lara91K (AR) con su hip hop de vanguardia y producción contemporánea; La Farmakos (CO), fusionando su esencia rapera con los sonidos de la cumbia; la orquesta de salsa brava de Bogotá La Pambelé (CO), el energético show pop-rock de Armenia (CO), el rapero colombiano Kriska (CO), las canciones y rimas de calle y vida de El Kalvo (CO), el sonido y movimiento exótico de Los Dioses del Ritmo (CO); la banda de cumbia radioactiva de Ecuador Papaya Dada (EC); el indie pop rock del quinteto Niña Lobo (UY); o la rapera uruguaya Eli Almic (UY), entre otros.

En este marco, BIME Live contará con un showcase de clausura de la artista española Lola Índigo (ES), el viernes día 10 de mayo. Reconocida por su poderosa presencia escénica y su singular estilo musical, ha logrado posicionarse como una de las figuras femeninas más prominentes de la música en español. Su multitudinaria gira por España acumuló más de 300.000 asistentes, alcanzando un sold out para 2025 en el estadio Santiago Bernabéu.

Además, BIME Campus junto a la Fundación SGAE, ofrecerán un valioso programa de formación en el que los asistentes recibirán, de la mano de expertxs del sector, masterclasses relacionadas con la gestión colectiva y la Inteligencia Artificial, la internacionalización de artistas, supervisión musical, cómo dominar el arte de la conversión con los medios de comunicación, o los datos clave en el mundo de la gestión cultural para la industria dela música. Estudiantes y aspirantes menores de 28 años cuentan con un precio especial para participar en BIME.