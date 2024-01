Sendero de Monserrate: horarios, días para subir y recomendaciones

Los incendios forestales que se desataron en los cerros orientales de Bogotá en enero de 2024 causaron una grave afectación ambiental y social.

Los focos de fuego, que se extendieron por más miles de hectáreas, arrasaron con la vegetación y la fauna de la zona, además de obligar a la evacuación de cientos de familias.

Las autoridades atribuyeron los incendios a causas humanas, principalmente a la quema de basura y a la manipulación de fuego por parte de personas inexpertas. Los incendios también se vieron agravados por las condiciones climáticas adversas, como la sequía y la falta de lluvias.

Sendero de Monserrate fue cerrado temporalmente ante riesgo de incendios 👉 https://t.co/TJv4JNrFiN pic.twitter.com/Ver6Jf9OOF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 25, 2024

Por lo anterior, aquellos que gustaban de subir al cerro a hacer un poco de deporte, a realizar turismo o por motivos religiosos, tuvieron que suspender dichas actividades por seguridad. Sin embargo, el camino ha sido reabierto. ¿Qué debes tener en cuenta para ir sendero de Monserrate? Te contamos.

Horarios en el sendero de Monserrate

El sendero vuelve a estar disponible para la ciudadanía en su horario habitual. Es decir, de lunes a domingo, entre 5:00 a.m. y 1:00 p.m.; a excepción de los martes, día en el que cerrará por mantenimiento.

El horario para subir los domingos es de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Días en los que puedes subir

Como te explicamos en el punto anterior, el único día de la semana en el que no es posible usar el sendero es el martes, por motivos de mantenimiento. Los días en los que está abierto no tiene ningún costo.

✨¡Disfruta de la mejor vista de Bogotá de forma gratuita! ⛰ Sube por nuestro Sendero de Monserrate, un escenario icónico de la ciudad 🌆.



📢Abierto de lunes a domingo, excepto los martes, desde la 5 a.m. hasta la 1 pm.#UnidosPorBogotá pic.twitter.com/YYiv2mDKhB — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) January 23, 2024

Recomendaciones para subir Monserrate

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte dio algunas recomendaciones para poder hacer un poco de deporte en el sendero, varias de estas son:

Revisa los niveles actuales de contaminación antes de hacer ejercicio al aire libre y sigue las recomendaciones en salud del IBOCA (Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud). Si es alto/a, evite realizar actividades.

Mantente hidratado, consume agua y evita bebidas azucaradas o gasificadas.

Haz uso de bloqueador solar y gorra.

No está permitido el ingreso de mascotas y no hay ingreso en las noches.

📢 ¡Atención!



A partir de hoy, el Sendero de Monserrate vuelve a abrir sus puertas a la ciudadanía ⛰️🏃.



‼️Recuerda seguir las recomendaciones para realizar actividad física y deporte durante la alerta por la #CalidadDelAire:



➡️ https://t.co/LlrnqXjxQM pic.twitter.com/mwPLMteqIp — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) January 31, 2024

Si experimentas síntomas como dificultad para respirar, irritación en los ojos, tos persistente o mareos, abstente de hacer ejercicio al aire libre y busca refugio en un entorno más limpio.

