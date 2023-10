¿Sin plan para este puente? Conoce 4 alternativas para entretenerse en Bogotá

Este fin de semana, después de varias semanas, vuelve a haber un puente festivo, por lo que muchos se prepararan para armar “parche” y organizar un plan diferente para aprovechar los 3 días de descanso.

Con la llegada del próximo puente festivo, seleccionamos 4 planes imperdibles para disfrutar en Bogotá, tanto con familiares, como con amigos y parejas.

Recorrido por el museo, el cual cumple 200 años desde su fundación, el 28 de julio de 1823. Fotografía por: Óscar Pérez

1. Noche de Sushi y Jazz en el Hilton Bogotá Corferias

Para el viernes el hotel Hilton Bogotá Corferias presenta una noche especial llena de sabor y música en su Four Eleven Bar. Los comensales podrán disfrutar de una amplia selección de sushi y auténtica comida japonesa en un emocionante formato “All you can eat”.

Además, los amantes de los cócteles pueden optar por el paquete “All you can drink”, que le brinda acceso a una variedad de cócteles, incluyendo el exclusivo cóctel Antíloto, insignia del hotel. Todo esto acompañado de la magia del jazz en vivo en un entorno acogedor.

2. Visita al Museo Nacional de Colombia

Para aquellos que buscan enriquecer su lado cultural, el Museo Nacional de Colombia es una opción destacada.

Ubicado en el centro de Bogotá, este museo alberga una impresionante colección de arte, historia y cultura. Los visitantes pueden explorar exposiciones permanentes y temporales durante este fin de semana que ofrecen una visión fascinante de la rica historia de Colombia.

3. Visitar el Planetario Distrital y disfrutar el eclipse anular

El próximo 14 de octubre de 2023, lo que podrá presenciar en este eclipse anular, en el que la luna cubrirá al sol, creando un tipo de ‘anillo’ de luz, que a su vez también es conocido como ‘anillo de fuego’. Ir al Planetario en caso de querer salir y conocer más sobre el eclipse, comprenderlo y hasta estudiarlo, puede ser buena opción.

4. Plan Tú Eliges

Durante el fin de semana Hilton Bogotá Corferias ofrece esta una experiencia completa para parejas que buscan disfrutar de la capital en un ambiente de lujo y comodidad.

El plan incluye una noche de hospedaje en cualquier habitación del hotel, un delicioso desayuno tipo buffet para dos personas y acceso completo a las zonas húmedas, incluida la piscina climatizada y el servicio de spa del hotel.

Además, este plan brinda la oportunidad de personalizar la experiencia con emocionantes opciones adicionales como el spa, brunch, cena romántica, entre otros que hacen que la celebración sea única y especial.