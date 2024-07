Slipknot celebrará sus 25 años de carrera en Bogotá

La espera terminó para los metaleros en Colombia. Slipknot, la icónica banda estadounidense de heavy metal conocida por sus explosivas presentaciones y sus únicas máscaras, se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 5 de noviembre de 2024 para celebrar sus 25 años de carrera. Este concierto, en formato full arena, destaca la creciente reputación de Bogotá como un destino principal para la música metal en América Latina.

Desde su formación en 1995, Slipknot se ha convertido en una de las bandas más influyentes del género metal. El grupo, originario de Des Moines, Iowa, es reconocido por su estilo agresivo, sus espectáculos en vivo teatrales y su profunda conexión con los fans. Su álbum debut homónimo, lanzado en 1999, los catapultó a la fama, seguido por una serie de álbumes exitosos, incluidos “Iowa”, “Vol. 3: (The Subliminal Verses)” y “All Hope Is Gone”, cada uno demostrando su sonido evolutivo y energía implacable.

Slipknot ha recibido numerosos galardones a lo largo de los años, incluido un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Metal en 2006 por su éxito “Before I Forget”, y múltiples nominaciones. Sus innovadores videos musicales, letras intensas y estilo visual único han consolidado su lugar en la historia del metal..

Bogotá, conocida por su vibrante escena musical, se ha convertido cada vez más en un punto caliente para los conciertos de metal. La apasionada comunidad metalera de la ciudad y lugares de clase mundial como el Movistar Arena la convierten en el escenario perfecto para la actuación de alta intensidad de Slipknot. Este concierto promete ser uno de los eventos destacados del año para los fanáticos del metal en todo el país.

Información de boletería:

Las entradas para este tan esperado evento estarán disponibles a través de www.tuboleta.com. La preventa para clientes de Movistar comienza a las 11 AM el 8 de julio y finaliza a las 10:59 AM del 10 de julio. Luego, la preventa para clientes de Falabella estará disponible desde las 11 AM del 9 de julio hasta las 10:59 AM del 11 de julio. La venta general de boletos comenzará a las 11 AM el 11 de julio.