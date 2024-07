Slipknot Sold Out en Bogotá: la banda anuncia segunda fecha en la capital

En respuesta al increíble éxito y la rápida venta de boletos de su primer concierto en Bogotá, Slipknot ha anunciado una segunda fecha en la capital colombiana. La legendaria banda de metal se presentará nuevamente en el Movistar Arena el 6 de noviembre de 2024, ofreciendo a los fans otra oportunidad de vivir una experiencia inolvidable.

La primera fecha, programada para el 5 de noviembre, agotó sus entradas en tiempo récord, subrayando la enorme demanda y el fervor de los seguidores de Slipknot en Colombia. Este segundo concierto promete ser tan explosivo y energético como el primero, reafirmando la creciente reputación de Bogotá como un epicentro para la música metal en América Latina.

Desde su formación en 1995, Slipknot ha dejado una marca indeleble en la escena del metal mundial. Originarios de Des Moines, Iowa, la banda es reconocida por sus actuaciones intensas, su distintivo uso de máscaras y su sonido agresivo. Con álbumes emblemáticos como “Slipknot” (1999), “Iowa” (2001) y “We Are Not Your Kind” (2019), la banda ha ganado múltiples premios, incluido un Grammy por “Before I Forget” en 2006, y ha consolidado su lugar como uno de los pilares del metal moderno.

Bogotá, conocida por su vibrante y apasionada comunidad metalera, es el escenario perfecto para la doble presentación de Slipknot. El Movistar Arena, con su capacidad y acústica de clase mundial, se prepara para recibir nuevamente a los amantes del metal en un evento que promete ser uno de los más destacados del año.

Información de boletería:

Las entradas para la nueva fecha estarán disponibles a través de www.tuboleta.com. La preventa para clientes de Movistar comenzará el 10 de julio a las 11:00 am y finalizará el 12 de julio a las 10:59 am. La preventa para clientes de Falabella estará disponible del 10 de julio a las 11:00 am hasta el 12 de julio a las 10:59 AM. La venta general de boletos comenzará el 12 de julio a las 11:00 am.