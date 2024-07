‘Una Idiotez: Ellos lo Saben’, una comedia sobre los peligros de la digitalización

El Teatro Charlot anuncia su próxima producción teatral, una obra que promete captar la atención de todos: “Una idiotez ‘Ellos lo saben’”. Esta comedia distópica traslada al público a mediados del siglo pasado, en una época donde la tecnología moderna, como internet, teléfonos celulares y Google, aún no existen y el mundo parece estar en equilibrio.

La obra narra la historia de Theo Glass, un enciclopedista cuya ardua tarea se ve interrumpida cuando adquiere a un misterioso señor Kwant, un ser que lo sabe todo y que llegó para ayudarlo sin pedir nada a cambio. Mientras Theo está completamente fascinado, su esposa Anna mira al nuevo integrante de la casa con escepticismo. Con un toque de humor irónico, la obra explora los peligros y logros de la digitalización, presentando un universo analógico “cuantificado” donde los oscuros presentimientos sobre big data se hacen realidad.

La obra, titulada “Una idiotez ‘Ellos lo saben’”, tendrá lugar en el Teatro Charlot en varias fechas durante el mes de julio. Las funciones se llevarán a cabo los días 5, 6, 7, 12, 14, 19, 20 y 21 de julio. Los viernes y sábados, el espectáculo comenzará a las 8:00 pm, mientras que los domingos será a las 6:00 pm. El valor de la preventa es de $35.000, y en taquilla, las entradas estarán disponibles por $45.000.

La obra, escrita por el dramaturgo Philip Löhle, contará con las actuaciones de destacados actores como Cielo Ospina, Karen Sauer, Juan Prada y David Mateus. Cada uno de ellos aportará su talento y carisma a esta fascinante historia que mezcla humor y reflexión sobre la digitalización y sus implicaciones en nuestra vida diaria.

Según Pablo Flehner, director de la obra “Una idiotez es, para mí, la oportunidad de hablar de un tema que cada vez me interpela más: ¿usamos la tecnología para vivir mejor o ella nos usa para controlarnos, vigilarnos y manipular nuestros deseos y modos de pensar? Es un tema complejo sin una respuesta posible. Bajo la fachada de la comodidad, hemos cambiado drásticamente nuestros modos de vida sin darnos cuenta. ¿Quiénes somos sin nuestros dispositivos electrónicos? ¿Qué podemos hacer sin ellos? Theo, el protagonista de esta historia, intenta comprar panecillos para su desayuno, pero no puede hacerlo sin su Señor Kwant, así como nosotros no podemos hacer muchas cosas sin nuestros celulares. Se da cuenta de que su supuesto amigo, el Señor Kwant, que parece saberlo todo, ignora algo fundamental: la libre voluntad”

El Teatro Charlot, ubicado en Calle 70a # 9-51, espera con entusiasmo recibir al público para disfrutar de esta producción única y la oportunidad de ser parte de esta experiencia teatral que promete ser tanto divertida como esclarecedora.