Zbigniew Preisner inaugurará el XII Festival de Música Sacra de Bogotá

Zbigniew Preisner, el premiado compositor de la música de las famosas películas de Krysztof Kieslowski y de la adaptación para cine de El olvido que seremos, basada en la obra literaria de Héctor Abad Faciolince, inaugurará mañana 7 de septiembre el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá 2023 a las 7:30 de la noche en el Teatro Colón.

El famoso compositor hará una presentación junto al Coro Nacional de Colombia, que tendrá su debut en esta noche especial. La programación del festival contará con la participación de 305 artistas bajo la temática del año: La gracia, una selección de músicas sagradas, espirituales, meditativas y contemplativas de diferentes estilos, épocas y religiones.

Zbigniew Preisner en compañía de artistas nacionales

Zbigniew Preisner, que ha sido mundialmente reconocido por su estrecho trabajo con importantes directores de cine para la creación de la música de sus películas, dirigirá la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Coro Nacional de Colombia, a la soprano polaca Kaja Mianowana y al pianista Dominik Wania.

El reconocido compositor de cine polaco ha llegado a Colombia tras 6 años de estar concretando su participación a inaugurar el XII Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. Fotografía por: Leonardo Sánchez

Cuando se le preguntó sobre su experiencia con el Coro Nacional de Colombia durante la rueda de prensa hoy, previa a su presentación del día de mañana, Preisner afirmó:

“Es el mejor coro con el que he trabajado en toda mi carrera musical. Si los tuviera cerca, eligiría trabajar con ellos todo el tiempo.”

Con ellos presentará su única composición que no ha sido creada para cine, Requiem For My Friend, dedicada a su gran amigo fallecido Krysztof Kieslowski, con quien trabajó durante toda su vida, para quien compuso la banda sonora de sus famosas películas Rojo, Azul y Blanco. “Es una dedicación, en ella participará la Orquesta y el Coro. Es una marcha fúnebre, fue la composición que le dediqué a mi gran amigo y que sonó en su sepelio para despedirlo.”

Otras creaciones de Preisner incluyen la banda sonora de El olvido que seremos, la película The Secret Garden y varias composiciones para la exitosa serie The Crown.

Para asistir a esta presentación imperdible ingresa a Tu Boleta (a partir de $ 40.000)

Sobre la programación del XII Festival de Música Sacra de Bogotá

Este año, la programación que abarca 20 conciertos (70% entrada libre), 5 semanas, de jueves a domingo, con la participación de 305 artistas de 10 países en 17 escenarios. La imagen oficial de esta edición titulada La gracia fue realizada y donada por la artista colombiana Carolina Convers. Para conocer más, descarga la programación disponible aquí.

