Álvaro Clavijo celebra los siente años de El Chato con una excelsa alianza

Álvaro Clavijo se ha posicionado como uno de los chefs latinoamericanos más importantes gracias a su propuesta vanguardista El Chato, que este año está cumpliendo su séptimo aniversario. Para celebrar como se debe, el bogotano se alió a Peugeot y a varios colegas, ¿el resultado? Toda una experiencia sensorial.

Peugeot se unió a la gran celebración del séptimo aniversario de El Chato, el reconocido restaurante de su embajador de marca, Álvaro Clavijo, añadiendo además un motivo adicional para festejar.

Allí, entre amigos, clientes, aliados y personalidades de la prensa nacional e internacional, representantes de la firma del león brindaron por el arribo del cuarto aniversario de la alianza con el chef, que se originó gracias al espíritu francés que comparten Peugeot y la gastronomía moderna.

Además, con miras a multiplicar los grandes éxitos alcanzados en conjunto, los directivos de la compañía automotriz también anunciaron la renovación del nombramiento de Clavijo como embajador de la firma.

“Álvaro, siempre firme en su atrevida apuesta por transformar aquellos ingredientes que representan nuestra identidad como colombianos en platos desbordantes de innovación, es un gran exponente de la independencia, valentía y energía, valores que comparte sólidamente con Peugeot. Nos alegra profundamente extender esta alianza que ha sido tan fructífera y poderosa para ambas partes. Con él celebramos cada uno de sus merecidos logros, porque estamos muy orgullosos de que sea uno de los miembros clave de nuestra familia. Él es un verdadero león”, afirmó Adriana Casadiego, directora de Peugeot Colombia.

Álvaro Clavijo comparte su talento con otros colegas

Consagrado como uno de los 100 mejores cocineros del mundo (The Best Chef Awards 2022), llevando a su restaurante El Chato a ocupar el quinto lugar de la prestigiosa lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2022 y El mejor restaurante de Colombia 2022 en ese mismo registro, Clavijo unió todo su ingenio gastronómico a cuatro de sus amigos más célebres en el mundo de los sabores y los aromas.

Carmen Ángel y Rob Pevitts, eternos exploradores de la culinaria de nuestro país y artífices de restaurantes como Carmen y XO, ubicados en Cartagena y Medellín; y la sommelier Laura Hernández, cuya propuesta burbujeante de diversidad biológica y cultural colombiana protagoniza La Sala de Laura en Bogotá, fueron la representación local en los fogones y el bar durante esta celebración.

La nota internacional la puso el mexicano Tomás Bermúdez de La Docena, un Oyster Bar & Grill de corazón azteca, que fue reconocido en 2021 como uno de los 50 mejores restaurantes de América Latina.

Juntos crearon un menú especial, lleno de deliciosos acentos latinoamericanos para el gran agasajo, mostrando que la creatividad más auténtica se fortalece todavía más con el poder de la amistad y el trabajo en equipo.

El grupo de prestigiosos chefs y los periodistas internacionales que asistieron a la velada tuvieron la oportunidad de disfrutar del performance dinámico, la increíble potencia y el estilo seductor de Peugeot mientras conocían los puntos más atractivos e importantes de la ciudad de Bogotá.