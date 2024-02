Claudia Hakim se retira del Museo de Arte Moderno de Bogotá ¿Quién quedó a cargo?

El Museo de Arte Moderno de Bogotá – MAMBO anuncia la decisión de Claudia Hakim de retirarse de su cargo por proyectos personales tras ocho años como Directora del Museo.

Durante su gestión, Claudia Hakim lideró con evidente dedicación y pasión una serie de iniciativas que contribuyeron de forma significativa a enriquecer la historia artística y el impacto cultural y social del Museo.

Claudia Hakim asumió la dirección del MAMBO en el 2016, y desde entonces encarnó un papel fundamental en el crecimiento y la evolución de esta institución cultural icónica en el país. Bajo su dirección, el Museo tuvo un aumento significativo y de calidad en su colección, pasando de 5200 a 5422 piezas de arte.

Además, se consolidó la programación de sus exposiciones, se incrementó la participación comunitaria a través de la programación pública y se fortaleció la editorial MAMBO con diversas publicaciones sobre las exposiciones realizadas.

Asimismo, Hakim lideró el proceso de selección, a través de una exitosa convocatoria internacional, del Curador Jefe del Museo, Eugenio Viola, quien se desempeña de forma sobresaliente desde 2019.

Durante la gestión de Claudia Hakim, el MAMBO logró:

● Más de 450 mil visitantes

● 222 nuevas adquisiciones de obras

● 42 exposiciones de artistas nacionales

● 19 exposiciones de artistas internacionales

● 61 programas para la atención de los públicos

● 43 proyectos educativos relacionados con las exposiciones

● 28 publicaciones

En palabras de Claudia Hakim, “Han sido 8 años de grandes retos, muchas alegrías, momentos difíciles, muchas tensiones, pero sobre todo de mucho aprendizaje, donde he comprobado que el arte y los museos son parte esencial de la vida. Siempre he pensado que los cambios son necesarios y traen resultados positivos. Estoy segura de que quien me suceda hará fortalecer y perdurar el Museo. Su legado de 60 años tiene más futuro que pasado”.

Hakim agregó, “He cumplido de la mano de un gran equipo nuestra misión. El Museo de Arte Moderno de Bogotá es una institución muy querida y reconocida por el gran público, con gran afluencia de visitantes, una agenda de proyectos sólida y, lo más importante, con una proyección significativa, respaldada por sus colaboradores”.

La Junta Directiva del Museo de Arte Moderno de Bogotá expresó su profundo agradecimiento a Claudia Hakim “Por su dedicación y liderazgo durante estos años. Su compromiso con la promoción del arte moderno y contemporáneo en Colombia, dejando una huella indeleble en la institución en su camino de transformación y masificación”.

Después de un acucioso proceso de selección llevado a cabo por la Junta Directiva del Museo en compañía de Spencer Stuart, empresa reclutadora con gran experiencia, bajo la dirección de Fernando Aparicio e Ilonka Farkas, se determinó que la nueva directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, a partir de marzo de 2024 será Martha Ortiz Gómez.

Martha Ortiz Gómez es Diseñadora Industrial de la Universidad Javeriana, tiene un MBA con énfasis en negocios internacionales (Lynn University, EE.UU.) y cuenta con dos posgrados en medios de comunicación (Medill School of Journalism, Northwestern University, EEUU y en la Universidad de Navarra, España). Durante 12 años, Ortiz trabajó con el Grupo El Colombiano, en el cual se desempeñó como Directora del Laboratorio de Innovación, Directora Editorial y finalmente cómo VP Editorial Ejecutivo.

La Junta Directiva le da una entusiasta bienvenida a su nueva Directora y le augura éxitos liderando los distintos retos que tiene el MAMBO hacia el futuro.