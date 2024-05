¿Cómo es la vida en Irán? Cromos entrevistó a un profesor que vive en Teherán

Lleva nueve años radicado en Teherán. Desde la perspectiva de un extranjero, ¿es posible explicar la sensación que tienen los iraníes sobre su país en la actualidad?

Irán es una nación tres veces más grande que Francia, es bastante grande. Físicamente tiene alrededor de 90 millones de habitantes y Teherán, entre 12 y 13 millones… Es una megalópolis. Entonces, por más que en Occidente estén acostumbrados a intentar mostrar a un país como este de una forma monolítica, no es así. Es un país bastante importante, con miles de años de historia, civilizaciones y aportes a la humanidad. No todo empezó con la Revolución del 79. Hay mucha historia previa, y eso lo convierte en un Estado complejo y diverso.

Para Raffaele Mauriello “muchos creen que las protestas trajeron un cambio de mentalidad. Para mí es al revés, las protestas manifestaron un cambio que ha ido llegando”. Fotografía por: cortesía

Pero más allá de sus complejidades, varias de las noticias más destacadas de Irán en los últimos años han estado relacionadas con las protestas en varios ámbitos; religiosos, políticos y, sobre todo, por la muerte de la joven Masha Amini: ¿qué tan satisfechos están los iraníes con la vida que llevan actualmente?

Hay un desencanto con la situación, sobre todo económica que viven los jóvenes iraníes en la actualidad. Sus padres estuvieron acostumbrados toda la vida a pasar por presiones internacionales, conflictos y guerras, pero ellos no. Además, vivimos en un mundo globalizado de redes sociales y ostentación. Hay una buena cantidad de emigrantes iraníes en países como Australia, Alemania, Japón y Reino Unido, la gran mayoría de ellos de clases altas. Al ver a sus amigos en ese tipo de países y la vida que llevan, los jóvenes sienten que se está mucho mejor en el exterior. La juventud está frustrada pese a tener una buena educación escolar y universitaria, pero siente que esos aspectos no se traducen en una vida mejor. Hay cosas que tienen que cambiarse en el sistema actual y no se han hecho.

Lee en Cromos: “Siempre me pregunto ¿por qué quedé vivo?”, John Jairo Rueda, sobreviviente del accidente del Agustiniano

¿Como cuáles?

Hay algunas que dependen del régimen, como en lo que concierne a más aperturas democráticas y cambios en el sistema político, por ejemplo: la Constitución contempla un sistema pluripartidista, pero eso solo está en el papel, no hay variedad de partidos. Ese sería un buen paso para empezar. Hay otras que no son tan fáciles de modificar, como en el asunto económico. Irán es el país con más sanciones económicas del mundo, lo que le impide tener un desarrollo “normal” en esta área. Por otra parte, hay que comprender que los jóvenes de hoy tienen una relación distinta, quizá más distante, con los islamistas chiíes, que son los que gobiernan el país. Y eso debes afrontarlo, no mirar para otro lado.

Pero en Occidente los medios de comunicación han mostrado el asunto del velo como la piedra angular de las protestas de la juventud iraní…

El tema del velo tiene un valor contundente a la hora de protestar, como te decía, ha habido un cambio generacional que tiene que atender al gobierno, muchos creen que las protestas trajeron un cambio de mentalidad. Para mí es al revés, las protestas manifestaron un cambio que ha ido llegando. Pero creo que aquí el principal motor de las manifestaciones es el desencanto social, político y, sobre todo, económico de los jóvenes iraníes, no la obligación de las mujeres a portar un velo o no. Por supuesto, el asunto del velo no se puede observar como un tema unidimensional. Hay muchas capas en torno a este conflicto; en los barrios de altos ingresos de las grandes ciudades es mucho más común ver a una mujer sin velo que en uno popular…

Entendiendo el tamaño del país y de su población, la pena de muerte también parece ser un tema complejo y polémico. ¿Genera tanta repercusión dentro del país como en Occidente?

Lo primero que debo decir es que como italiano, y de acuerdo con la educación y los valores que defiendo, no puedo estar a favor de la pena de muerte. Ahora bien, ¿es un tema de primer orden y que marca el debate público? Le diría que no. Nunca he hecho un sondeo ni una encuesta, pero creo que la mayoría de iraníes están a favor de la pena de muerte. Sin embargo, percibo que lo que genera más división de opiniones son algunos casos específicos, como cuando la sentencia de pena de muerte tiene un matiz político.

Como la condena a muerte del rapero del Kurdistán iraní Toomaj Salehi por apoyar las protestas relacionadas con Masha Amini…

Ese es un buen ejemplo de lo que le digo. Aquí hay un claro tinte político de la condena. No es por matar a alguien o por un caso de narcotráfico, sino por manifestar su desacuerdo con el régimen… Creo que esta pena de muerte será cambiada por otro tipo de castigo. Y acerca de los homosexuales, ¿cómo se aplican ese tipo de penas? Ese es un tema mucho más complejo. El Estado no se meterá en tu casa, pero de acuerdo con la Sharía (ley islámica), el homosexualismo es un delito. Sobre todo si hay sodomia. Para probar la comisión del “delito” debe haber testigos que confirmen el acto, comprobar que los involucrados son mayores de edad y mentalmente estables. Por supuesto, y por lo general, esto sucede cuando la relación se da en un lugar público. En el centro de Teherán hay varios sitios de reunión para la comunidad gay, todos lo saben, incluyendo las autoridades, y realmente no hay ningún tipo de conflicto. Es más, en este país son legales las cirugías de cambio de sexo y el cambio de sexo en el carné de identidad.

La relación de Irán con EE. UU. es complicada, pero tampoco parece que pase por un buen momento con la Comunidad Europea…

El tema no es el problema entre Irán y la Unión Europea, el problema es Estados Unidos, y el gran inconveniente de Irán es que tiene “amigos” que no son vistos con buenos ojos por Estados Unidos. Es decir, tiene relaciones con China por varias razones, con Rusia por varias razones, la cual ha cambiado bastante en los últimos años con las guerras en Siria y Ucrania. Pero al final del día no tiene aliados confiables. Ahora, claro, acaba de entrar en la Shanghai Cooperation Organization de China y en el grupo de los BRICS, entonces, en perspectiva, quizá se puede llegar a algo, pero está un poco aislado. Irán es un país grande, pero no es China, no es Rusia, no es India. Pero vuelvo a lo mismo, el gran obstáculo para una relación normal entre Europa e Irán es Estados Unidos.

En 2018, Donald Trump rompió el acuerdo suscrito con Irán en 2015, durante la administración de Obama. ¿Ese podría ser el último gran suceso para que según usted no existan relaciones diplomáticas fluidas entre Europa e Irán?

Por supuesto, de alguna forma, la Unión Europea funciona como un grupo de países subsidiarios de EE. UU., han sido incapaces de enfrentar a los estadounidenses. Incluso, cuando Trump decidió salirse del acuerdo en 2018 el propio Macron dijo que los países europeos lamentaban esa decisión, tomada más por un capricho y por borrar el legado de Obama que por cualquier otro motivo. Pero todo quedó en lamentos, no en sentar una posición firme frente a esa decisión. Lo mismo pasa hoy con Rusia, Ucrania e Israel.

Te puede interesar: “Perdón”: esto es lo que decía la carta que dejó Lina Marulanda antes de morir

¿Cuál es su opinión sobre los incidentes entre Israel e Irán tras el bombardeo del consulado iraní en Siria?

Creo que la de Irán fue una respuesta mesurada y calculada. Avisaron antes de lanzar los cohetes y calcularon que no fuese a haber víctimas civiles. Irán es un Estado particular, porque puede que intente proyectarse como un Estado beligerante e importante a nivel mundial, pero sabe que hay reglas del juego que debe seguir. Lo que me parece curioso es que varios países y medios de comunicación occidentales le dieron más relevancia a la respuesta iraní que al bombardeo de un consulado por parte de Israel fuera de sus fronteras y que además dejó, hasta el momento, 16 muertos. Eso fue lo más grave, no la respuesta iraní.

Entiendo, pero en Israel aseguran que el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre contó con el apoyo iraní…

El ataque de Hamás a Israel no tiene ninguna relación con Irán. Es una locura considerar eso. Hamás es un movimiento que nació dentro del marco de Los Hermanos Musulmanes, un movimiento suní, que tiene buenas relaciones con países como Catar y Turquía. El dinero para financiar a Hamás proviene, sobre todo, de los Emiratos. Irán, por cuestiones religiosas, siempre ha sido mucho más cercano a movimientos chiíes como Hezbollah. Además, por las sanciones económicas, trasladar dineros a países (como Israel) que no tienen frontera con Irán, para financiar movimientos de liberación, hace todo mucho más difícil.

¿Cuál es la solución al conflicto Israel-Palestina? Si es que existe alguna…

La solución existe, y es la creación de dos Estados. Mientras Israel se niegue a reconocer la existencia de un Estado palestino, el conflicto nunca se va a detener. Quizá Netanyahu pensó que los palestinos habían abandonado su voluntad como pueblo y como nación, pero los que conocemos a los palestinos sabemos que ellos nunca van a renunciar a su tierra y a sus costumbres. Creo que ellos han construido una identidad nacional en torno a la literatura, a la historia, a la política; ellos han podido pasar de la izquierda de Arafat a los musulmanes que gobiernan hoy. Y su discurso como Estado sigue teniendo coherencia, tal vez por ello cuenta con tanta simpatía internacional, porque de alguna forma retrata todo lo que no está funcionando bien en el mundo.

El Senado estadounidense acaba de aprobar una ayuda de US$61.000 millones para Ucrania, ¿puede esta inyección económica cambiar el rumbo de la guerra contra Rusia?

Rusia ha ganado la guerra. Ucrania puede desgastar a Rusia en el conflicto, pero los rusos no juegan con estas cosas. En mi opinión, lo único que quedará en disputa con el paso del tiempo es cuánto territorio perderá Ucrania, sobre todo en las regiones rusófonas del este del país. Los fondos enviados por EE. UU. podrán prolongar el conflicto y generar más bajas en ambos bandos, pero no pienso que tenga ningún impacto real en el resultado del conflicto, que como dije, es la victoria rusa.

Finalmente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. ¿Qué consecuencias podrá tener para nuestro país?

No puedo dar una opinión sobre las consecuencias económicas que traerá para Colombia, pues desconozco la historia y los vínculos entre ustedes como país con Israel. Respecto al discurso que dio Petro, creo que es consecuente con lo que ha venido diciendo. No solo él habla de genocidio, también lo han hecho las relatoras de la ONU en Gaza, y hasta los propios medios de Israel ya hablan de la posibilidad de que la CPI (Corte Penal Internacional) pida la detención de Netanyahu. Hasta el momento van más de 34.000 muertos en Gaza, la mayoría mujeres y niños. Si eso no es un genocidio, ¿entonces qué es?