Confirman ‘El diablo viste a la moda 2′: ¿estará el elenco original?

La icónica película ‘El diablo viste a la moda’ ha dejado una huella indeleble en la cultura popular desde su estreno en 2006.

Interpretada magistralmente por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, la historia de la joven Andrea Sachs en el despiadado mundo de la moda bajo la dirección de la temida editora Miranda Priestly ha capturado la imaginación de millones. Ahora, los rumores y expectativas sobre una secuela se han materializado.

Según confirmó Disney, en conversación con el portal Deadline, la segunda parte de esta icónica película ya estaría en marcha, con Aline Brosh McKenna (guionista de la primera entrega) al frente del libreto de esta secuela.

¿Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt estarán en la segunda parte de ‘El diablo viste a la moda’?

Aunque no se saben más detalles sobre la segunda película de ‘El diablo viste a la moda’, la gran pregunta en la mente de los fans es si veremos a las estrellas originales regresar.

Anne Hathaway, en una entrevista reciente, sugirió que una reunión con Meryl Streep sería tentadora, pero expresó dudas sobre cómo una secuela podría encajar en el contexto actual de la moda digital.

“Es tentador pensar en que Andy y Emily necesitan llevarle el café a Miranda, pero no creo que funcione”, dijo Hathaway, sugiriendo que podría ser más viable relanzar la historia con un nuevo elenco.

¿De qué trataría la segunda película de ‘El diablo viste a la moda’?

Otra de las preguntas importantes sobre esta secuela es cuál será la historia que contará. Aunque son varias teorías las que se han generado en redes sociales, se cree que Disney podría apostarle a mostrar los retos a los que tiene que enfrentarse Miranda ahora que las revistas impresas se encuentran en decadencia.

Sin embargo, otra teoría apunta a que el guion no tendría como protagonistas a Andrea ni a Miranda, sino a Emily. Cabe recordar que esta película es inspirada en un libro de Lauren Weisberger, quien en 2018 sacó una segunda parte de su historia.

Te puede interesar: Finalmente se confirma la continuación de ‘El Diario de la Princesa’

Titulada ‘When Life Gives You Lululemons’, la historia no se centra en Andy o Miranda, sino en Emily Charlton, la asistente obsesionada con su peso que trabajaba para Miranda en la primera entrega. Emily ahora es una destacada consultora de imagen que se muda a Connecticut, donde enfrenta una serie de desafíos y situaciones cómicas y dramáticas.

Por el momento, todos son especulaciones; y la única verdad es que ‘El diablo viste a la moda’ volverá a los cines para mostrar la competitiva, y a veces cruel, realidad del mundo de la moda