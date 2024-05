¿De qué se trata la polémica valla que apareció en el Parque Lleras de Medellín?

Hace pocos días, en la ciudad de Medellín se vivió un suceso inesperado. Apareció en la entrada del Parque Lleras, la principal zona de rumba de la ciudad, una valla muy extraña con la frase: EL PERREO DEBERÍA ESTAR PROHIBIDO.

Este acontecimiento, en la capital por excelencia del perreo ha llamado fuertemente la atención de transeúntes y la gente en general. Las preguntas que se hace la ciudadanía son muchas: ¿Quién estará detrás de esto? ¿Por qué apareció la valla? ¿Será esto una amenaza al reggaetón? Esto se presta para abrir la conversación sobre si tiene razón o no, ¿debería prohibirse el perreo?

Aún no hay respuestas pues no se sabe quién ubicó la valla y qué pretende con este mensaje. En los próximos días debería haber un pronunciamiento al respecto y el hecho de que esté en la ciudad de Medellín que es considerada por muchos la capital del “perreo” y se posiciona como epicentro del reggaeton a nivel mundial, no es algo al azar.

Este hecho abre el debate sobre el género que se ha robado la atención en los últimos años, y reaviva su polémica.

¿Cree usted que el perreo debería estar prohibido?