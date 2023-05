Deniris Daza y su Diario de una acuariana: de qué se trata su debut literario

Deniris Daza lanzó en la última Feria Internacional del Libro de Bogotá su Diario de una acuariana. En un conversatorio cálido se acercó a sus lectores, aquel día el diálogo fue abierto y estuvo cargado de reflexiones sobre los sentimientos, la familia y las relaciones sentimentales. En aquella charla, la escritora describió a su libro como “una autobiografía de ficción que, lejos de hablar del amor romántico, cuenta doce relatos de diferentes tipos de amor un poco más reales, menos tamizados por la idealización de nuestros vínculos”.

Y aclaró que sus páginas, aunque no se refieren al zodiaco, “se inspiran en los arquetipos para contar la historia del amor de mi abuelo, de mi abuela, mis tíos, de mis primeros amores, amores tóxicos, inolvidables, amores eternos”.

Para los que quieren adentrarse en sus letras, les compartimos esta entrevista.

¿Por qué es importante reflexionar sobre la manera en que nos relacionamos?

Porque aún tenemos miedo de expresar lo que sentimos y cómo lo hacemos. Seguimos creyendo que las emociones son algo que simplemente podemos escoger cómo transitar. Hablar de cómo han sido nuestras historias de amor puede ser sanador. Perdonar errores, lo que nos duele, lo que nos despierta deseo, todo aquello que nos recuerda que estamos aquí viviendo una experiencia humana. Siento que mi reflexión puede ayudar a otros a comenzar una nueva narrativa del amor.

¿Cómo se encuentran en Diario de una acuariana la magia, tu experiencia familiar y la astrología?

A través de la imaginación de mi niña interior. Tomé recursos reales de los signos de mi familia. Quise ilustrarlos bajo esta mirada quizás, “onírica” sobre ellos. Mi madre como una mujer de fuego, ariana, con un recuerdo que arde aún en mi mente. La oscuridad escorpiana, la magia acuariana de mi abuela. Conté historias que podrían ser comunes pero con la magia que mis abuelos le inyectaban a cualquier relato en mi infancia. Creo que a veces solo la magia de nuestra imaginación puede lograr mirar de frente cosas dolorosas y transformarlas en relatos que le dan perspectiva a nuestra memoria. Cuando comencé el libro, estudié también tarot, me atrajo la idea de ilustrar un poco lo que representa el tarot, el camino de “el loco” que quizá somos todos y comenzamos a caminar un sendero que desconocemos, pero que va dibujándose a medida que nos permitimos vivir. Eso también es Diario de una acuariana. El camino de una niña que se convierte en mujer a través de los recuerdos que la construyeron.

¿Tu libro es para los que abrazan la astrología o pensaste en un lector más objetivo?

Hace poco estoy leyendo a Clarice Lispector y vi una entrevista sobre ella, ya cuando era una autora consagrada, le hicieron una pregunta similar sobre el lector promedio, ella respondía con tal tranquilidad “no sé” y yo creo que tampoco sé. Hoy se nos pide tener un enfoque claro sobre las palabras que escribimos, pero yo quiero iniciar este camino con una obra democrática, porque corazones tenemos todos, sin importar la edad, puros o rotos, pero corazones al fin. Me gustaría pensar que el libro poco a poco se convertirá en una obra “salvavidas”, para esas personas que tienen preguntas sobre sus elecciones y quieran tener el confort de que todos hemos vivido cosas parecidas, buenas y malas. Me gustaría pensar que les guste o no la astrología, sepan o no su signo, crean en las estrellas o en el universo, mis lectores tengan en común las ganas de pertenecer a una tribu, a un lugar, a las historias que nos han narrado sobre el amor y a partir de ahí, se rebelen y creen la suya. Un universo de lectores rebeldes sobre el amor y su forma de vivirlo y sentirlo.

¿Cuáles fueron los retos a la hora de escribirlo? Háblame de los riesgos literarios a los que se exponían las historias.

Cuando escribes historias autobiográficas (incluso cuando tienen ficción) corres el riesgo de engancharte solo con tu lado de la historia, con tu versión. Tenía mucho miedo de no ser consecuente con todos los enfoques de cada personaje, incluso si eran dolorosos para mí o no me mostraran como “la buena”. No quería que se convirtiera en el muro de los lamentos. La no ficción tiene la magia de enganchar al lector por ese carácter de la primera persona, pero acá traté de darle una voz y un carácter a cada personaje lo más cercano a lo real. Estos son personajes de mi vida, amores reales, muchos de ellos conscientes de que hablé de nuestras historias juntos. Si bien a veces puede ser incómodo, escribir siempre es un riesgo, admirable, potente y poderoso… pero siempre es un riesgo romperle el corazón a otro con tu verdad.

¿Cuál es la semilla de Diario de una acuariana?

La muerte de mi abuelo fue el detonante clave. Él fue mi primer amor. El amor de mis abuelos me salvó de muchos abismos. En el prefacio explico un poco el camino que me llevó a escribir esas 486 páginas. Tenía un dolor en el pecho y no por su muerte, sino, por todas las muertes en mi vida. De las etapas, las amistades, las personas, viejos amores. Decidí salir al rescate de mis viejas versiones y sanarlas en un viaje narrativo que reinterpretara la forma en la que me vi y viví. Funcionó, escribir para sanar más allá de ser terapéutico puede ayudarte a construir narrativas maravillosas que acerquen a los lectores a situaciones muy cercanas para ellos.

Cuéntanos cómo le ha ido al libro en estas primeras semanas de lanzamiento. ¿Qué te han dicho los lectores?

¡Muy bien! Lanzar un libro es como tener un hijo y la verdad, este hijo nació más poderoso y fascinante de lo que yo misma pude imaginar. En la Filbo fue muy bien recibido y pude llenar casi todo el salón. Fue conmovedor escuchar a la gente llorar y no porque mi historia dijera una revelación jamás escuchada, sino porque hoy estamos ávidos de esa conexión humana, de honestidad. Pararme ahí a hablar de mi vida privada puede ser complejo pero, genera vínculos con la gente muy profundos. Una chica me dio las gracias por haberlo escrito, mi correctora comenzó a ir a terapia nuevamente (me lo contó entre risas justo después de terminar su trabajo), hay otros lectores que empatizan con relatos del libro que no creí. Algunos me debaten los finales y los ganchos de algunas historias, porque quieren saber más jajaja yo quise mostrarles solo un fragmento y al parecer quieren conocer otros ángulos. Eso me gusta. Finalmente, cuando escribes un libro la historia cambia según los ojos de quien lo lea.

¿Cómo es tu ritual de escritura?

Usualmente escribo en las mañanas. Cuando comencé a hacerlo tenía atoradas en la garganta todas esas palabras. Todo fluyó a través de mí de forma natural. Siempre tenía uno que otro bloqueo pero, estaban ahí, era sensibles a ellas.

Hoy, que trabajo más con la disciplina que con las vísceras, me despierto a las 6 de la mañana y le dedico una hora antes de entrar a mi trabajo formal (porque la escritura aún no me permite soltar la vida corporativa jaja). Siempre me gusta meditar un poquito de alguna manera para perderle el miedo y la ansiedad a la hoja en blanco, tengo mil pensamientos intrusivos pero no comienzo nunca escribiendo de la nada, hago un trabajo de estructuración de las ideas para saber qué quiero y cómo lo quiero contar. Paso mucho tiempo investigando, leyendo, empapándome de temas antes de ir a teclear frente al computador. Se escribe de muchas formas, y la última de ellas es escribiendo en sí.

En tu biografía se lee que naciste en la URSS ¿Qué significa para ti este hecho?

De niña era la historia que repetía como un loro. Siempre me miraban raro (aún pasa) porque no creían que alguien afro y con mis características físicas viniera de ese país. Para mí, esa casualidad del destino tiene demasiados significados, no solo el regalo de la rareza de ser “ruso colombo venezolana”. En el capítulo de Aries pude reconstruir desde mi imaginación algunos símbolos sobre mi nacimiento en un lugar tan lejano y ajeno.

Tal vez URSS le pertenece más a mis padres que a mí, incluso a mi abuelo quien fue comunista y le encontraba toda la fantasía a esa narrativa. Para mí, que solo soy un pedazo del rompecabezas, representa la base de mi memoria. Es como la primera línea de mi historia personal. Le da un contexto tal vez a mi desarraigo, aunque mi raíz está eternamente en Venezuela. De Moscú solo tengo algunas palabras aprendidas para defenderme cuando vaya alguna vez y cientos de diapositivas de la vida de mis padres. Tal vez tengo un poco la frialdad rusa en las decisiones (menos las de amor, para eso soy totalmente latina).

¿Cuál es tu próximo proyecto?

Por ahora quiero dedicarme cien por ciento a la escritura. Estoy enfocada en hacer que Diario de una acuariana tenga un buen viaje. Tengo planeados varios conversatorios, quiero hablar sobre el proceso del libro, sobre la escritura femenina y seguir conectando con nuevos lectores. Estoy terminando mi máster en escritura para junio y por fin, podré dedicarle tiempo a nuevas ideas para un segundo libro. Tengo mucho interés en seguir escribiendo no ficción, aunque tengo el deseo de encontrar un camino para escribir novelas. Además, estoy muy en contacto con la creatividad a través de mi podcast “Creadores”, quiero que más personas se atrevan a construir sus proyectos creativos. Mi camino como escritora apenas está comenzando.