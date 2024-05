El pianista Jesús Molina presenta su esperado álbum ‘Selah’

Un pianista de jazz de clase mundial, vocalista, multi-instrumentista y exitoso tutor de piano en línea, Jesus Molina, de 27 años, es una fuerza de la naturaleza. Graduado del Berklee College of Music y ganador del premio de la Fundación Cultural del Latin Grammy, ya ha forjado una impresionante carrera.

Su nuevo álbum instrumental Selah – una bendición que significa “alabanza” o “elevar” – captura perfectamente su enfoque espiritual hacia la música; 10 canciones que alcanzan alturas celestiales, con Molina en el piano y el saxofón soprano, al frente de un trío que incluye al bajista Guy Bernfeld y al baterista Cain Daniel, dos compañeros también de Berklee. Selah se lanzará en vinilo, CD y streaming el 24 de mayo a través del sello independiente Dynamo Productions, del músico argentino/mexicano, Noel Schajris.

Desde la exótica obertura del Medio Oriente en la pista de apertura hasta la climática “Out of a Dream”, que podría ser la música de créditos finales de una película épica, Selah presenta un talento mayor que toma inspiración de grandes del piano jazz como Oscar Peterson, Chick Corea, Art Tatum, Errol Garner y Bill Evans, pero ha desarrollado su propio estilo en este nuevo lanzamiento.

La leyenda del jazz Hubert Laws aporta solos de flauta y piccolo a los ritmos latinos brasileños/cubanos de “Dear Fall”, mientras que el propietario del sello (y miembro de Sin Bandera), Schajris aporta voces a capella a la soñadora y esperanzadora “Soul Journey”.

El violín inquietante de Lucia Micarelli marca “Melody”, una canción que Molina escribió espontáneamente para su hija recién nacida, mientras que regresa al saxofón soprano para la aventurera “Quintuplets”, nombrada por el inusual 5/4 adoptado a mitad de la canción. “Blue New Year” muestra una influencia árabe/morisca, mientras que la dramática “Kadoshin” (hebreo para un instrumento sagrado) ofrece otro homenaje a la gloria de Dios, con su dinámica yuxtaposición de caos y paz, seguida por el tumultuoso “everything everywhere all at once” de “Caf”, un crisol de las diversas influencias de Molina.

“Toda la música que sale de mí y que no se puede explicar viene de Dios y de mi relación con Él”, dice Molina. “Soy solo su vasija.”

Producido por el veterano de la industria musical, ex-miembro fundador de Blood, Sweat & Tears y baterista, Bobby Colomby en los legendarios Village Studios de Los Ángeles, Selah ofrece una introducción a lo que Colomby llama “un talento único en la vida” cuyo potencial lo llevó a retomar un rol de manager después de trabajar con artistas como The Jacksons, Jaco Pastorius y Leo Amuedo.

“No había sido inspirado por nada musicalmente durante mucho tiempo hasta que escuché a Jesus”, dice Colomby. “No se trata de la cantidad de notas que puedes tocar, sino de poder crear melodías memorables de manera espontánea.”