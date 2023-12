Estéreo Picnic 2024: Nueva sede causa revuelo entre los fans

El Festival Estéreo Picnic ya tiene listos los artistas que harán parte de su versión 2024 y sin duda, todos aportarán para que el 2024 sea un mundo distinto para varios fanáticos.

Todos aquellos que adoran asistir a festivales de música y disfrutar de varios días de artistas ya conocidos y otros nuevos, podrán adquirir sus entradas con meses de anticipación.

Estéreo Picnic 2024

El pasado 7 de noviembre se conoció el cartel oficial de artistas que estarán presentes en el festival Estéreo Picnic 2024, uno de los eventos más importantes de música en el país.

La decimotercera edición del Festival Estéreo Picnic será el próximo 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024, una vez más en los campos de Briceño, el cual está ubicado a las afueras de Bogotá.

Luego de un gran anuncio de la Alcaldía de Bogotá, sobre llevar el festival de música más famoso del país a la capital, este lunes se conoció un cambio de locación.

El festival Estéreo Picnic anunció que su sede ya no será el campo de golf, Briceño 18. ¿Dónde se hará el otro año? Fotografía por: getty images

A través de redes sociales, los dueños del Estéreo Picnic revelaron cuál será la nueva locación del festival que traerá bandas que removerán el recuerdo.

De acuerdo con la empresa Páramo, una de las compañías que organizan el evento, la locación elegida fue el ya conocido Parque Simón Bolívar, el cual será el encargado de convertirse en la casa del próximo Festival Estéreo Pícnic.

“Una casa con menos tiempos de desplazamiento, más facilidades de transporte, hospedajes más cercanos al Festival y el poder de la música en vivo en el corazón de la capital”, explicó Páramo en su publicación.

A pesar de que para muchas personas esta era una decisión muy acertada, para otros no lo es tanto, pues el espacio podría ser más reducido que en Briceño.

“No sé, me gusta por facilidad de transporte pero no me da el espacio para lo grande que es”; “Por fin el Picnic en su casa, me encanta”; “Muy buena decisión, hace años pedíamos este festival en Bogotá”; “Ufff excelente, nos mejora la vida al mil por ciento, al menos no llegaremos a casa a las 7 a.m.”; “¿El terreno si da para hacerlo allá? me da miedito eso”, fueron algunos comentarios.