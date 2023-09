EXMA: el evento perfecto de networking que no te puede conocer

Se aproxima la llegada de EXMA, Mentes sin Miedo, una plataforma que reúne a apasionados por el marketing, la innovación y los negocios, que tendrá lugar este tres y cuatro de octubre en el Movistar de Arena en el que todos los invitados podrán aprender a desenvolverse mucho mejor en las áreas que les interesa y conocer a otras personas que están en su misma posición.

Uno de los detalles más interesantes de esta entrega son los invitados, que destacan desde diversas áreas, entre ellos están: Tatán Mejía y Maleja Restrepo, Laura Tobón y Álvaro Rodríguez, Daniela Álvarez, la apneísta Sofía Gómez, el exdeportista Juan Sebastián Cabal, por supuesto que Robert Farah también, y muchos más. Cromos entrevistó a Ricardo Leyva, socio de EXMA y fundador de Latir (empresa dueña de Exma), para conocer más detalles de este evento imperdible.

Cromos: ¿Qué nos puedes compartir sobre lo que veremos este tres y cuatro de octubre?

Ricardo Leyva: Viene la plataforma de mayor innovación en el mundo del marketing, del liderazgo, en América Latina, nuevamente un evento físico, Exma Mente Sin Miedo, en el Movistar Arena, el 3 y 4, no se lo pueden perder, es una dinámica increíble. Primera vez que hacemos una entrevista con 120.000 personas para preguntarles a quiénes querían ver en esta arena y lo que ustedes van a ver ahí son las parejas que trabajan juntos como Tatán y Maleja, gente que viene a transformar ese miedo en creatividad y que son dos días de inspiración, de networking y obviamente de mucho conocimiento.

C: ¿Cómo se dio esa selección de panelistas?

RL: Nos atrevimos por primera vez a través de esa comunidad que teníamos con esos eventos que hicimos en la pandemia, virtuales, después del proyecto AMA, creo que son como 1400 personas que contestaron con unos nombres, logramos conseguir que un 80% de todos esos nombres estuvieran ahí, viene Alex Torrenegra de Silicon Valley, Vilma Núñez que es un mujerón transformador de tantos nombres que la están rompiendo en el mundo digital desde la perspectiva de la influencia, Millán Ludeña que es un personaje de Ecuador que ha transformado la mente de muchas personas a través de un tema personal gracias a un reto personal de atreverse a recorrer el mundo a pie. Esas personas las logramos conseguir, el 20% de personas que no conseguimos fue básicamente fue porque, o no podían o no lo logramos contactar. Viene gente que ha retado la vida y que han demostrado que se pueden hacer cosas cuando tú vences ese miedo y lo conviertes en creatividad.

C: ¿Cómo crees que es evidente la innovación con este evento?

RL: La innovación trata de eso, a veces tú tienes que poner en la mano a la gente lo que la gente también está pidiendo, porque no quiere decir que nos equivoquemos trayendo a las personas, y la innovación, básicamente, se da porque el formato es un formato abierto, el 50% de las personas deciden ir a un evento por networking y por conocer a la persona de al lado y las dinámicas que vamos a tener de networking en la arena son muy importantes y a eso le van a sacar mucho más provecho, inclusive, que las mismas conversaciones; lo segundo es la inspiración que genera estar en un lugar donde pasan tantas cosas al mismo tiempo durante dos días; y lo tercero es que certificamos a la gente en independencia financiera, poder de negociación, en entender que la sabiduría personal es uno de los temas más relevantes que aprendimos todos en este nuevo mundo.