Festival Estéreo Picnic 2023: 5 consejos para disfrutarlo sin fallar en el intento

A pesar de sentir que iba completamente preparada para disfrutar del Estéreo Picnic, desde el primer día noté que quizá no tanto. Ahora, para que no te pase como a mí, te daré 5 consejos que seguro ayudarán a que disfrutes más de tu fin de semana.

¡Ojo! Estas son recomendaciones que a mí me resultaron útiles y la experiencia de cada persona o grupo es distinta, por lo que puedes tomarlas como base para armar tu propio plan.

5 consejos para disfrutar Estéreo Picnic sin fallar en el intento

1. Botas e impermeable, los infaltables en el outfit

¡Ya lo sé, ya lo sé! Esto lo ha dicho todo el mundo ya. Sin embargo, no sobra hacerte una última recomendación. Aunque posiblemente no sean el calzado más bello y combinable, para este festival no hay nada mejor que unas botas pantaneras. Sí, pantaneras.

Las botas tipo Dr Martens son una muy buena alternativa, pero ya que estamos en temporada de lluvias, posiblemente no te protejan del lodo que en algunas zonas del campo llega más arriba del tobillo, ensuciando tu pantalón.

Además, no olvides el impermeable o chaqueta apropiada para la lluvia. En cualquier momento el cielo puede hacer de las suyas.

2. ¡Sé práctico! Opta por canguros y bolsos pequeños

Para gozar de esta experiencia, ver muy cerca a tus artistas y no perderte ningún show, tendrás que caminar mucho y ubicarte dentro de grupos muy grandes de fans, dos situaciones en las que no es compatible un morral grande.

Lleva solo lo estrictamente lo necesario y no te encartes, así podrás desplazarte más fácil y no tendrás que preocuparte de que algún “amigo de lo ajeno” esté esculcando tu maleta.

3. Recarga tu manilla con tiempo

Hay momentos de la tarde y la noche en que las filas se podrían hacer muy largas, por lo que te recomendamos hacer una recarga grande con el presupuesto estimado que tengas para gastar en total, así no tendrás que ir varias veces.

Además, te recordamos que dentro de las tiendas y puestos de comida no podrás pagar ni en efectivo ni con tus tarjetas, así que no insistas. Ve a recargar primero.

4. Acuerden un punto y hora de encuentro

Este consejo es especial para quienes van en grupo. Es normal que en algún punto de la tarde o noche se dispersen, por lo que puede que quedes solo y sin señal. Para esto, ponte de acuerdo con tu combo para encontrarse en algún lugar para volver a armar el grupo.

Por ejemplo, con mi grupo acordamos encontrarnos frente al aviso de “Un mundo distinto”, exactamente cada dos horas y durante 15 min (para no perdernos ninguna presentación), así si alguno no tenía señal sabría que ahí estaríamos esperando a reunirnos.

También puedes acordar con antelación detalles de la logística como la salida que usarán, dónde se encontrarán para tomar el transporte, etc.

5. Descarga en tu celular la información importante: programación y mapa

Es posible que durante la mayor parte del tiempo no tengas señal, por lo que no puedes confiarte de consultar luego en internet o en redes sociales. Lo mejor es que tengas a la mano en tu galería información como la programación y el mapa, así podrás ubicarte a tiempo para no perderte ningún show.

¿Qué otro consejo agregarías a la lista? Escríbenos a través de redes sociales y estaremos compartiendo tus tips.

