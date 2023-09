Gabriel García Márquez: estas son sus mejores reflexiones sobre el amor

Gabriel García Márquez tiene varias obras sobre el amor: Crónica de una muerte anunciada, por supuesto Cien años de soledad y otra, la más obvia, es El amor en los tiempos del cólera. No es gratuito que esta última se la haya dedicado a Mercedes Barcha, su esposa y madre de Rodrígo y Gonzalo García Barcha.

Antes de compartir las reflexiones de Gabo sobre el amor, citaremos una parte de su autobiografía Vivir para contarla en la que Mercedes es protagonista.

“Por aquellos días de buena fortuna me encontré por casualidad con Mercedes Barcha, la hija del boticario de Sucre a la que le había propuesto matrimonio desde sus trece años. Y al contrario de las otras veces, me aceptó por fin una invitación para bailar el domingo siguiente en el hotel del Prado. Sólo entonces supe que se había mudado a Barranquilla con su familia por la situación política, cada vez más opresiva. Demetrio, su padre, era un liberal de racamandaca que no se amilanó con las primeras amenazas que le hicieron cuando se recrudeció la persecución y la ignominia social de los pasquines. Sin embargo, ante la presión de los suyos, remató las pocas cosas que le quedaban en Sucre e instaló la farmacia en Barranquilla, en los límites del hotel del Prado. Aunque tenía la edad de mi papá, mantuvo siempre conmigo una amistad juvenil que solíamos recalentar en la cantina de enfrente y más de una vez terminamos en borracheras de galeote con el grupo completo en El Tercer Hombre. Mercedes estudiaba entonces en Medellín y sólo iba con la familia en las vacaciones de Navidad. Siempre fue divertida y amable conmigo, pero tenía un talento de ilusionista para escabullirse de preguntas y respuestas y no dejarse concretar sobre nada. Tuve que aceptarlo como una estrategia más piadosa que la indiferencia o el rechazo, y me conformaba con que me viera con su padre y sus amigos en la cantina de enfrente”.

Gabo y sus mejores frases sobre el amor

1. “Conservo el amor: es el motor de mis libros, mi único argumento, mi ideología exclusiva. Creo que el amor es el único discurso en mis libros”.

2. “Estar enamorado es como tener dos almas. Y eso es maravilloso”.

3. “Para el porvenir del mundo pediría mayor comprensión y acaso más ternura. Como dijo Ernesto ‘Che’ Guevara: ‘endurecerse pero jamás perder la ternura’. Al futuro hay que pedirle más amor, más humanidad”.

4. “Creo que el amor es en todo el tiempo. El problema del amor imposible en los viejos es social, es cultural completamente, porque se considera una vergüenza que a cierta edad se tengan amores. Pero no te imaginas la cantidad de cartas de viejos amantes tardíos que he recibido después de El amor en los tiempos del cólera. Las coleccionamos. ‘Pero ésa es la historia de mi vida’, me dicen, la cuentan y es exactamente la misma historia. Sucede como sucedía con los homosexuales. Ahora parece que hubiera más homosexuales que antes. Siempre los ha habido, pero ahora la sanción social, la persecución, es menor. Ganaron un territorio, conquistaron ese territorio y ahora parece que hubiera muchos, pero siempre los ha habido. Y siempre ha habido amores de viejos, pero era una vergüenza que un viejo los tuviera. No, señor. ¡Viva el amor!”.

5. “La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado”.

6. “Se puede estar enamorado de varias personas a la vez, y de todas con el mismo dolor, sin traicionar a ninguna”.

7. “Uno viene al mundo con sus polvos contados, y los que no se usan por cualquier causa, propia o ajena, voluntaria o forzosa, se pierden para siempre”.

8. “Lo más importante de un buen matrimonio no es la felicidad sino la estabilidad”.

