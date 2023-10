Kali Uchis presenta su más reciente sencillo ‘Te Mata’, completamente en español

Kali Uchis está de regreso con una producción que le cae como anillo al dedo y seguramente está dedicada para todos sus seguidores hispanos, se trata del nuevo sencillo ‘Te Mata’, que se desprende del apenas anunciado álbum ‘Orquídeas’, que esta próximo a revelarse y será cantado completamente en español.

Con esta canción, la cantante de origen pereirano demuestra que tiene total libertad creativa en sus creaciones, pues se aleja de los ritmos que están de moda para concentrarse en una pieza con tintes de bolero, tango y balada clásica, géneros de los que ella ya ha demostrado interés en el pasado.

En Instagram, donde Kali Uchis tiene más de 6 millones de seguidores, precisamente en sus historias, compartió este mensaje: “Escribí esta canción sobre liberarte a ti mismo y fue inspirada por las experiencias que tuve cuando estaba más pequeña, encontrando mis alas, aprendiendo a alejarme de lo que mi vida era para entrar en la vida que yo quería. No creo que sea justo que tantas personas tengan que sufrir por la maldad de otros y espero que la canción pueda empoderar a quien sea que necesite escucharla”.

El cuarto álbum de estudio de la súper estrella, y el segundo en español, saldrá a la venta el 12 de enero de 2024, desde ya se puede preordenar. “La orquídea es la flor nacional de Colombia, y tenemos más especies de orquídeas que en otras partes del mundo”, comentó a su disquera, Universal Music.

“Siempre me he sentido intrigada y magnetizada por esta flor. Este álbum se inspira en el encanto intemporal, misterioso, místico, sorprendente, elegante y sensual de la orquídea. Con este vasto alcance de energía fresca, deseo redefinir la forma en que vemos a las latinas en la música”, agregó Uchis.

El movido 2023 de Kali Uchis

Vale recordar que en agosto, Karly Marina Loaiza (nombre verdadero de la artista) ya nos había dado un abrebocas con la canción ‘Muñekita’, en la que colaboró con el dominicano El Alfa y JT de City Girls, y que rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok.

El último álbum de Kali Uchis es ‘Red Moon in Venus’, fue lanzado en marzo de este año y del que se desprenden los sencillos ‘I Wish you Roses’ y ‘Moonlight’, tuvo una gran aceptación entre la crítica y le permitió recorrer diversos países de América Latina (incluyendo su natal Colombia) y Estados Unidos.