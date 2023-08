La cantante pereirana Kali Uchis demuestra su sabor latino con su nueva canción

Kali Uchis, que hasta hace unos meses se encontraba de gira por Estados Unidos, ha estado esta semana tentando a sus seguidores con una gran noticia y solo hasta ahora la ha revelado, se trata de un nuevo sencillo titulado ‘Muñekita’, una colaboración con JT, del dúo de hip hop estadounidense, y El Alfa.

“Me encanta hacer colaboraciones inesperadas”, expresa la ganadora del Grammy anglo. “El Alfa es una leyenda latina y JT es alguien a quien he admirado desde siempre. Los dos son conocidos por sus temas de verano, así que estoy increíblemente emocionada de poderlos juntar en una canción tan divertida y sexy como esta”.

Esta colaboración tiene un toque de champeta y cierto sample a ‘Papi Chulo’ de Lorna, se dio por una gran admiración mutua, la pereirana ya había intercambiado mensajes con los dos artistas. Entonces JT decidió pasar por su estudio en Los Ángeles y cuando escuchó el tema sabía que tenía que grabar su parte de inmediato. Luego de esto, Kali le envió una versión a El Alfa, que no dudó en poner su toque a este prometido hit del verano.

¿Cuándo sigue la gira de Kali Uchis?

Pero esa no es la única buena nueva que trae Karly Marina Loaiza (nombre real de Kali Uchis), ya que para septiembre iniciará la segunda parte de la exitosa gira ‘Red Moon in Venus’, que promociona su tercer álbum de estudio. Esta comenzará en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, luego tocará en el Arena Viejas de San Diego, le seguirá el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, entre otros recintos. En los shows la intérprete de ‘La Luz’ también contará con invitados especiales, como Tokischa, Buscabulla y otros más que se irán anunciado poco a poco.

Sobre Red Moon in Venus

Red Moon In Venus fue estrenado en marzo de este año y ha sido catalogado como uno de los mejores discos del año según publicaciones como Pitchfork, Complex, The Washington Post, Variety, Billboard, entre otras. El Álbum debutó en la posición número cuatro de Billboard y tiene dos sencillos: ‘I Wish You Roses’ y ‘Moonlight’. Asimismo, tiene colaboraciones con Omar Apollo, Summer Walker y su novio, el rapero Don Toliver.

De momento, también se esperan las noticias de su próximo álbum, el cual parece que será completamente en español, y según las declaraciones de la artista, no estará concentrado exclusivamente en el reggaetón.