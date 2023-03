La cantante pereirana, Kali Uchis, estrena su tercer álbum, Red Moon in Venus

Kali Uchis ya está teniendo unos meses bastante movidos, ocupada con su línea de ropa Bodied by Uchis, su campaña con H&M, su primera portada para Vogue, y ahora está lista para seguir conquistando al mundo entero, pues acaba de lanzar su tercer álbum de estudio ‘Red Moon in Venus’.

Lee también: Blink-182 aplaza su presentación en el Estéreo Picnic, este será su reemplazo

Aquí encuentras más contenidos como este

La cantante de origen pereirano ya había estado probando a sus fans con el lanzamiento de los sencillos ‘I Wish You Roses’ y ‘Moonlight’, ahora, este 3 de marzo lanza su nuevo disco, el cual se ha vuelto viral en cuestión de segundos, la perfecta antesala para su más reciente concierto en Colombia, el próximo domingo 26 de marzo en el marco del Festival Estéreo Pinic.

“El amor es el mensaje”, explica Uchis sobre el nuevo álbum. “Red Moon In Venus es una expresión ardiente y atemporal de deseo, desamor, fe y honestidad, que refleja la divina feminidad de la luna y Venus. La luna y Venus trabajan en conjunto para que los aspectos clave del amor y la vida funcionen bien. Este cuerpo de trabajo representa todos los niveles del amor: liberar a las personas con amor, atraer el amor a tu vida, y el amor propio. Muchos astrólogos creen que la luna de sangre puede hacer que tus emociones den un vuelco, y eso es lo que me pareció que representaba mejor este proyecto”.

Red Moon In Venus incluye colaboraciones con Summer Walker, Don Toliver y Omar Apollo, así como los temas lanzados anteriormente, ‘Moonlight0, que V Magazine calificó como “envolvente and deleitante”, y “I Wish You Roses”, que llegó acompañado de un vídeo dirigido por Cho Gi-Seok y fue elogiado por PAPER como “lujoso” e “inmaculadamente producido”.

Al nuevo disco le sigue su propia gira

Además, Uchis se embarcará en una gira norteamericana con entradas casi agotadas esta primavera, con paradas en el Radio City Music Hall de Nueva York, el Aragon Ballroom de Chicago, el Anthem de Washington D.C. y otros lugares. Uchis también es una de las artistas principales de Coachella, Lollapalooza en Chile, Argentina y Brasil y Estéreo Picnic en Colombia.

Además: Conoce la agenda cultural del 27 de febrero al 5 de marzo

Uchis entró en el proceso de grabación con la intención de crear un álbum que se sintiera atemporal, que pudiera disfrutarse en cualquier momento y lugar, y que siguiera siendo significativo a lo largo de los años para ella y sus fans. Red Moon In Venus flota entre el soul, el R&B, el pop, la música urbana y las texturas más experimentales. El resultado es un álbum que, como Uchis ha logrado a lo largo de su carrera, trasciende géneros o clasificaciones; un reflejo puro de su alma.