La colombiana que trabaja con Kings Of Leon, Kylie Minogue y más grandes artistas

El estilo vintage y la necesidad de crear nuevos mundos a través del arte caracteriza gran parte del trabajo de Dominique Basil, una colombiana que estudió cine en Australia país desde donde ha trabajado como directora de arte y escenografía en numerosos proyectos, para súper estrellas de la música como Kings Of Leon, Kylie Minogue y Miami Horror .

Su trabajo se puede apreciar en varios videos musicales que han sumado colectivamente dos billones de vistas en YouTube, entre ellos el video musical de Vance Joy, ‘Riptide’, que a la fecha ya asciende a más de 400 millones vistas.

“El video de Riptide se convirtió en un hit en las plataformas digitales, siendo nominado en 2013 como “mejor video” a los premios Aria Music Awards, el equivalente a los Grammy en Australia; también a los premios Tripple J y a los MTV Video Music Awards”, comenta Basil.

Dominique ha hecho parte de proyectos que han sido nominados a los premios MTV Awards, UKVMA, ARIA Awards, South By South West (SXSW) y a su vez han sido celebrados y reconocidos por medios y personalidades como la Revista Rolling Stone, Dazed, The Guardian, el famoso director de cine Roman Coppola, I-D, The New York Times, Booooom, y muchos otros.

Su video musical más para Joywave, ‘Obsession’, fue ganador como ‘Mejor video musical de rock’ en los UKVMA, y nombrado como uno de los 15 mejores videos musicales del año por la revista Rolling Stone. Con este mismo, a Dominique le fue otorgado el Bronze como mejor dirección de arte en ‘Berlin Music Awards’. Así mismo su trabajo fue reconocido en la categoría ‘best styling in a video’, con la nominación de los MVPA, premio americano que celebra creatividad e innovación en la industria musical y visual.

En términos locales, podemos ver el trabajo de Dominique en varios video clips de artistas como Martina La Peligrosa, Rap Bang Club, Benjamin Amadeo en colaboración con Monsieur Perine, Cepeda en colaboración con Gussi y con Greeicy Rendón, entre otros.