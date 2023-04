La fantasía y el terror colombianos son protagonistas en la FILBo 2023

La FILBo 2023 es una realidad. Corferias está llena con la mejor producción literaria a nivel nacional e internacional. Para muchos, la Feria Internacional del Libro de Bogotá es el evento cultural más importante del país.

Crecimos con un mito: en Colombia no hay lectores. Pero cuando llega la feria, pareciera que fueramos un país sediento de historias. Muestra de ello es la gran convocatorio a la FILBo y la variada oferta de lectura que se encuentran en los stands. A continuación, te compartimos las novedades de algunos autores del sello editorial Calixta.

Hambre, de Juan Ramón Vera

Somos lo que comemos. En la ciudad de Iq, cada semana reportan la desaparición de una niña, quien después es hallada con terribles mutilaciones. El fiscal Leal asume la responsabilidad de resolver el caso mientras arrastra su humanidad plagada de debilidades, heridas y torpezas. Para detener el terror que abruma el lugar, se ve obligado a echar mano de herramientas que rayan en lo fantástico y lo absurdo, en lo raro y lo escabroso. Y ese terror es producto del Hambre que yace en todos, pero que se torna incontenible en los abusados, los abandonados, los rechazados, los desposeídos.

La saga Taeb, escrita por M.P Toro

Taeb es un ángel. No solo tiene adorables ojos grises y hermoso cabello rubio, sino que también le nacen dos inmensas alas blancas de la espalda. Él no es normal, es un monstruo. Su madre lo sabe bien y lo ha protegido siempre; evita que se le acerquen diciendo que padece una terrible enfermedad. Pero el destino es ineludible y los cazadores quieren atraparlo. Ahora, Taeb no tiene otra opción que huir y tratar de encontrar a su padre, quien se supone le dio esas alas. Durante el viaje conocerá seres increíbles, luchará contra criaturas gigantescas y descubrirá un mundo nuevo y lleno de magia, un mundo hostil en el que está su verdadero hogar.

Liga-Z, de Javier Romero

“El mundo se fue al carajo”. Con esa frase cliché podemos resumir la situación de Marco y Xiomara, dos hermanos apasionados por el fútbol, sumergidos en la insoportable rutina del Apocalipsis Zombi en Bogotá. Cansados del aburrimiento y la ausencia de todo rasgo de normalidad, buscan una forma de revivir la liga de fútbol colombiana, todo con tal de darle otra vez propósito a sus tediosas vidas.

Alejandra Pinzón y su trilogía

Desde muy joven, Luna C. Grayhard empezó a entrenarse como Transportadora, lo que le permitió ingresar a las filas militares de su Clan para cumplir con su más grande objetivo: saciar la sed de venganza contra los Obicuos, culpables de la muerte de sus padres y de la continua caza de todos los de su raza. Aunque no siempre le resulta fácil, ella intenta llevar una vida normal. Pero las cosas cambiarán cuando a la Academia llegue un chico que la confrontará por completo y pondrá en jaque todo en lo que siempre creyó, justo cuando una gran guerra amenaza con explotar.

Un amor llamado muerte, de Edisson Reyes

Salomé es una joven periodista para quien el romance solo existe en los cuentos de hadas que su mamá le leía de pequeña; pero la vida se encargará de hacerla cambiar de opinión cuando la enfrente al amor y a sus batallas. Por más que intente controlar lo que empieza a sucederle, aprenderá que no todo es color de rosa y que, cuando se ama, nadie está exento de sufrir e, incluso, hay amores que pueden llegar a costar sangre. ¿Salomé estará dispuesta a pagar ese precio?

Entre espectros y demonios, de Rafael Molina

Cuando Paulina se cruce con Juan en la pista de baile, su vida correrá un peligro inimaginable. Por otro lado, en las zonas rurales del norte del Magdalena, animales misteriosos y resplandecientes aterrorizan a transeúntes de comunidades aledañas. En una tienda de antigüedades, Jess encuentra una flauta que abre un portal interdimensional que será la puerta de acceso para un misterioso hombre con sombrero que se convertirá en su peor pesadilla. Entidades que no pertenecen a este mundo y criaturas que han permanecido escondidas, salen por las noches y, junto al arroyo errante, acaban con todo lo que se cruce en su camino. En una fábrica un cuerpo es hallado y las desgracias que esperan a sus descubridores estarán por fuera de toda lógica, igual que la visita que recibe Yolanda cada que el sol se oculta. Asimismo, Wilmer revelará un secreto enigmático y oscuro de la finca Santa Ana. En «Entre Espectros y Demonios» es mejor no salir cuando el día está por terminar, porque en las noches más oscuras, el mal se adueña de todo.

Conexión enigma, de Howard Gutiérrez

El autor empezó a recorrer Colombia para conocer las experiencias paranormales que vivía su gente; historias repletas de fantasmas, demonios y todo tipo de criaturas. Estos relatos son el insumo de su exitoso canal de YouTube y también de esta obra, una compilación espeluznante de hechos sobrenaturales ocurridos en las calles de Bogotá, un territorio acechado por seres de ultratumba. Tal vez creas, tal vez no, pero te será imposible negar el escalofrío que recorrerá tu cuerpo mientras lees estás historias, la sensación de que alguien que no es de este mundo te está observando.

Frahona, de Claudette Nieto

Oran1919. Frahona Aknin es una joven judía-sefardita que sumerge sus narices en una librería cada que puede y sueña con viajar por diferentes lugares para conocer a escritores, pintores y grandes pensadores. El destino la cruza con José Tomás Nieto, un médico colombiano que busca limpiar su alma del horror que lleva impregnado a causa de las cicatrices que le dejó la Primera Guerra Mundial. El amor que surge entre ambos los lanza a una travesía sin retorno que empuja a Frahona a desafiar su religión, su cultura y las tradiciones de su familia, decisión que pone sobre sus hombros una maldición que amenaza con acompañarla para siempre. Juntos intentarán oponerse al designio de las imprecaciones, a la París ocupada por los Nazis y al dolor constante del abandono que parece seguirlos a cualquier lugar que vayan.