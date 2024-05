Lanzan álbum conmemorativo con grabaciones inéditas de Celia Cruz

Loud And Live Studios y Celia Cruz Entertainment anunciaron hoy el lanzamiento de un nuevo LP Conmemorativo con motivo de celebrar el centenario del natalicio de Celia Cruz. Se trata de una recopilación de nueve temas grabados en un concierto en Miami, FL, de la Reina de la Salsa durante los años 1986 y 1987 titulado En Vivo: 100 Años de Azúcar. Estas grabaciones se han mantenido inéditas durante casi cuatro décadas.

“Buscando material en nuestros archivos, encontramos estas grabaciones que ni sabíamos que existían realizadas por el locutor Albertico Rodríguez en un club nocturno de Miami a mediado de los ochenta. Celia sólo lanzó un disco en vivo durante toda su carrera, lo cual hace estas grabaciones aún más valiosas”, dice Omer Pardillo-Cid, último representante de Celia Cruz y albacea universal de su legado, además de ser uno de los productores del álbum. “Uno de los grandes tesoros de mi vida fue acompañar a Celia durante tantos años. A su fallecer, me tracé la misión de defender la obra que ella nos dejó para que no se olvidara con el tiempo. Este proyecto es un ejemplo más de que Celia es inmortal. Ahora es ella quien me acompaña a mí y lo hará por la eternidad”.

El poder de la música de quien fue conocida como La Guarachera de Cuba es inestimable. A más de veinte años de su fallecimiento, la icónica artista cubana parece estar más viva que nunca. En las dos décadas que han pasado, la fama y el cariño por esta emblemática artista sigue creciendo a diario.

Celia Cruz se ha convertido en la cantante hispana más idolatrada de la historia. Este ícono cultural, quien recibió en vida incontables reconocimientos y premios incluyendo tres GRAMMY y cuatro Latin GRAMMY, fue conmemorada por el Servicio Postal de los Estados Unidos con un sello postal con su imagen como parte de la serie Latin Music Legends Forever. Recientemente, su imagen fue inmortalizada por la fábrica de juguetes Mattel en una muñeca Barbie como parte de la serie Mujeres Inspiradoras, y en agosto del 2024, el Departamento del Tesoro de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos honrará a la artista como una de las cuatro mujeres seleccionadas cuyo rostro será plasmado en una moneda de 25 centavos de Estados Unidos, como parte del programa American Women Quarters.

Este álbum, que cuenta con algunas de sus canciones más icónicas como Quimbara, Bemba Colorá, La Dicha Mía y Tu Voz, en versiones totalmente inéditas, es producido por Loud And Live Studios y curado por los productores ganadores de múltiples premios GRAMMY® y Latin GRAMMY®, Nelson Albareda y Omer Pardillo-Cid, y del locutor Albertico Rodríguez. Las grabaciones fueron restauradas y remasterizadas por el ingeniero Pedro “Waldy D” Domínguez, también ganador del premio GRAMMY

Este álbum estará disponible en varias configuraciones, incluyendo una versión Limited-Edition Collector’s Box Set, la cual será limitada y el diseño del empaque será uno de sus mayores atractivos. La portada del Limited-Edition Collector’s Set estará adornada con telaauténtica bordada en lentejuelas de uno de los textiles que usó Celia en sus afamados vestuarios. Esta edición, tanto como la edición Deluxe Box Set, será acompañada por un libro que contiene cien fotografías que festejan cada año vivido por la legendaria artista e incluirá unas láminas impresas que, sin duda, se convertirán en artículos de colección. Además, el álbum será lanzado como un vinilo estándar y las grabaciones estarán disponibles en todas las plataformas digitales.