Milan Kundera: su encuentro con Gabo y su ‘Insoportable levedad del ser’ en frases

Dicen que los grandes escritores no mueren. Esta idea puede aplicarse a Milan Kundera, el checo nacionalizado francés que siempre fue candidato a Premio Nobel de Literatura.

A los 94 años falleció quien supo acercar al gran público las historias profundas y filosóficas, lejana a los efectismos. Su universalización ocurrió en la década del ochenta, cuando ya vivía en Francia y llovieron las traducciones de sus piezas literarias, que incluían novelas, teatro, cuentos, y ensayos.

Aquí encuentras más contenidos como este

Alejado de la prensa, poco se supo de sus últimos días. Algunos medios revelaron que padecía de demencia y que no había vuelto a escribir.

Sobre sus años en a Guerra Fría, explicó al diario El País lo siguiente para desmarcarse de su otrora simpatía con el comunismo: “No me siento cómodo en el papel del disidente. No me gusta reducir la literatura y el arte a una lectura política. La palabra disidente significa suponerle a uno una literatura de tesis, y si algo detesto es precisamente la literatura de tesis. Lo que me interesa es el valor estético. Para mí, la literatura procomunista o la anticomunista es, en ese sentido, lo mismo. Por eso no me gusta verme como un disidente”.

Más información en Cromos ¿Existe la literatura LGBTIQ ? Estos son libros imperdibles Los libros son un lugar seguro, por eso te recomendamos tres grandes historias cuyos autores reflejan el poder de la diversidad y la libertad de ser y sentir. Leer más Antes de que se termine el Mes del Orgullo, te traemos tres títulos recién salidos de la imprenta que seguramente te van a impactar. Hay para todos los gustos e intereses. Están disponibles en la mayoría de librerías de Colombia. Plan en Bogotá: ver ‘Del otro lado’, una reflexión fotográfica sobre las fronteras El proyecto cuenta con dos componentes principales: una galería fotográfica en donde se comparten las experiencias de la población migrante desde su testimonio y en lugares en donde Médicos sin fronteras trabaja, principalmente en las rutas migratorias de América Latina. Leer más La exposición Del otro lado es una iniciativa que busca generar conexión con las personas migrantes a través de un registro fotográfico documental, así como con la reflexión sobre las fronteras físicas y metafóricas.

La insoportable levedad del ser en algunas frases

1. “Todas las cosas y las personas aparecen disfrazadas”.

2. “¿Cómo vivir en un mundo con el que uno no está de acuerdo? ¿Cómo vivir con la gente si uno no considera suyas ni sus penas ni sus alegrías? Si sabe que no es parte de ellos”.

3. “Ella había vivido algo hermoso y él no había vivido con ella”.

4. “Allí donde habla el corazón es de mala educación que la razón lo contradiga”.

5. “Hacer el amor les producía placer pero no les daba consuelo”.

6. “La carga más pesada es por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será”.

Esto escribió Kundera sobre Cien años de soledad

A continuación reproducimos parte de un texto publicado en la revista Cambio el 7 de octubre de 2002:

“Fue el primer libro de Gabo que leí. Y quedé deslumbrado: pensé en el anatema que el surrealismo había lanzado sobre el arte de la novela al que había estigmatizado como antipoético, y cerrado por completo a la libre imaginación.Y resulta que la novela de García Márquez no era más que eso: imaginación libre. Una de las más grandes obras de la poesía que conozco, en cada una de cuyas frases brillaba la fantasía, y cada una era una sorpresa, maravillosamente: una respuesta contundente al menosprecio por la novela proclamado en el Manifiesto del surrealismo (y al mismo tiempo un gran homenaje al surrealismo, a su inspiración, a su aliento de un extremo al otro siglo).

Fue la confirmación a mi antigua certidumbre de que la poesía y el lirismo no son nociones hermanas, sino que deben mantenerse a larga distancia la una de la otra. Pues la poesía de Gabo no tiene nada que ver con el lirismo. No se confiesa, no abre su alma, sino que permanece ebrio por el mundo objetivo que eleva hacia una esfera en la que todo es a la vez real, inverosímil y mágico (es por la intensidad de su poesía como por la virulencia de su antilirismo que la obra de Gabo se distingue tan radicalmente de la novela contemporánea en Europa)”.

Milan Kundera y su bibliografía

Novelas

1. La broma (Žert) - 1967.

2. La vida está en otra parte (Život je jinde) - 1972.

3. La despedida (Valčík na rozloučenou) - 1973.

4. El libro de la risa y el olvido (Kniha smíchu a zapomnění) - 1979.

5. La insoportable levedad del ser (Nesnesitelná lehkost bytí) - 1984.

6. La inmortalidad (Nesmrtelnost) - 1988.

7. La lentitud (La Lenteur) - 1995.

8. La identidad (L’Identité) - 1998.

9. La ignorancia (L’Ignorance) - 2000.

10. La fiesta de la insignificancia (La fête de l’insignifiance)16 - 2014.17

11. El libro de los amores ridículos (Cuentos) - 1968.

Ensayos

1. El arte de la novela (L’Art du roman) - 1986, siete ensayos unidos.

2. Los testamentos traicionados (Les Testaments trahis) - 1992.

3. El telón (Le Rideau) - 2005, ensayo literario en torno a la novela.

4. Un encuentro (Une Rencontre) - 2009, varios ensayos sobre arte y literatura.