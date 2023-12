Los libros más vendidos en Colombia en 2023

Desde novelas que exploran las complejidades humanas hasta obras de no ficción que enriquecen el alma, la lista de los libros más vendidos en Colombia refleja un panorama editorial rico e inagotable.

Este 2023 los autores extranjeros brillaron con luz propia. Varias plumas dejaron su huella en las listas de los más vendidos de Planeta.

Un libro de Murakami está entre los más vendidos en Colombia en 2023 Fotografía por: Getty Images

Los libros mas vendidos en Colombia en 2023

Desde bestsellers globales hasta obras menos conocidas han encontrado un hogar en el gusto nacional. La diversidad de voces y perspectivas extranjeras ha contribuido significativamente al dinamismo del mercado del libro.

1. Hábitos atómicos - James Clear

Sin importar qué objetivos persigas, Hábitos atómicos ofrece un marco comprobado para mejorar cada día y alcanzarlos. James Clear, uno de los principales expertos en formación de hábitos, revela estrategias prácticas que te enseñarán cómo formar buenos hábitos, romper con los malos y dominar los pequeños cambios que conducen a resultados extraordinarios.

2. Cómo hacer que te pasen cosas buenas -Marian Rojas Estapé

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo.

3. La psicología del dinero - Morgan Housel

En cuestiones de dinero, lo que importa no es lo listo que seas sino cómo te comportas. Tendemos a pensar en la inversión o la gestión de las finanzas personales como una disciplina matemática, en la que los datos y las fórmulas nos dicen exactamente qué hacer. Sin embargo, el rasgo que define a las personas que logran enriquecerse no es su destreza con los números, ni su salario o su talento, sino su historia personal, sus motivaciones y su visión única del mundo.

4. Encuentra tu persona vitamina - Marian Rojas Estapé

Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno.

5. Ruge o espera a ser devorado - Daniel Habif

Dentro de ti hay un poder gigante que contiene un grito. Aunque lo has atado con dudas y miedos, sigue allí amordazado con la opresiva censura que le has impuesto: la misma con la que has acallado tus sueños. Este libro es para desatar ese grito, largamente enmudecido, que derribará las paredes y doblará los barrotes que te encierran.

6. Destroza este diario. Ahora a todo color - Keri Smith

7. Romper el círculo (It Ends with Us) - Colleen Hoover

8. El peligro de estar cuerda - Rosa Montero

9. La insoportable levedad del ser - Milan Kundera

10. Tokio Blues - Haruki Murakami