Los países más afectados por el cambio climático: llegó la “ebullición” global

El pasado mes de julio fue el mes más caliente registrado en la historia, según los datos de la Organización Metereológica Mundial. De acuerdo con las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la era del calentamiento global terminó y la era de la “ebullición” global ha comenzado.

Según las Naciones Unidas, el calentamiento encuentra su causa en las actividades humanas, principalmente el uso de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero, y para revertirlo se tendrían que limitar radicalmente y proteger los ecosistemas que hacen el difícil trabajo de “compensar” sus efectos.

Además, se tendría que retribuir en inversión para infraestructura a los países más vulnerables al cambio climático. Esto no es nuevo, ya en 1991, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se había planteado la necesidad de hacer un fondo común por las pérdidas y daños (sequías, inundaciones, etc.) en manos de quienes fueron establecidos como los principales responsables de la crisis climática: los países del norte global. Sin embargo, en algunos casos no ocurrió y en otros, la compensación no ha sido suficiente, pues la huella ambiental proyectada también se ha sobrepasado.

En declaraciones el pasado mes de julio, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó: “El aire no se puede respirar, el calor es insoportable, y los niveles de ganancias por venta de petróleo e inacción climática son inaceptables. Los líderes deben liderar. No más dudas, no más excusas, no más esperar que los otros se muevan primero. Simplemente ya no hay tiempo para ello.”

Las consecuencias de no haberse detenido a tiempo

El funcionario afirmó en un discurso el mes pasado, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York: “Este es solo el comienzo. Todavía es posible limitar el aumento de la temperatura global a 1.5°C y evitar las peores consecuencias del cambio climático. Pero solo será posible con acciones dramáticas e inmediatas.” Los datos más altos se habían registrado en julio de 2019, pero este año la temperatura sería 0.2 grados más caliente y 1.5 grados más caluroso que en tiempos preindustriales. Aunque a primera mirada parezca poco, la realidad es que el efecto será muy notorio en poco tiempo, pues aunque estos datos son consistentes con las predicciones, ya se siente en algunas regiones con consecuencias graves como sequías, elevaciones del mar e inundaciones y fuertes olas de calor.

Las oleadas de calor, además de reducir la calidad del aire, aumentar las sequías y los incendios, para la salud humana puede ser fatal, empezando por síntomas como agotamiento, dolores de cabeza, nausea, mareos y pérdidas de conciencia.

Los países más afectados por el cambio climático

“Para vastas partes de América del Norte, Asia, África y Europa será un verano cruel. Para todo el planeta es un desastre. Y para los científicos, es inequívoco: los humanos son los culpables”, afirmó Guterres.

Los países más afectados serán especialmente vulnerables no solo por sus condiciones climáticas sino por factores sociales, políticos y económicos, es decir, se definen como aquellos países que tienen menos posibilidades de sobrevivir a las consecuencias del calentamiento por cuenta de gobiernos poco sólidos, carencias en infraestructura como acceso limitado a salud y a la energía, además de tener poblaciones de rápido crecimiento.

La lista de países ha variado en los últimos años, pero el informe de las Naciones Unidas de 2022 titulado Hambre y calentamiento global ha revelado que los 10 países más afectados por la crisis serían: Somalia, Haití, Yibuti, Kenia, Níger, Afganistán, Guatemala, Madagascar, Burkina Faso y Zimbabue. Sin embargo, también se han nombrado varios países de América Latina, según el Índice de Riesgo Climático Global a Largo Plazo de Germanwatch de 2021, los más afectados en las últimas dos décadas son Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica, por lo que se espera que esto se mantenga. En un informe de 2020 también estuvo incluido Colombia, en especial, por la proyección de fallas en infraestructura y capacidad de respuesta ante la crisis.

Según la agenda de financiación de pérdidas y daños de la WWF de 2022, solo para Latinoamérica y el Caribe se ha calculado la necesidad de una inversión anual de entre 472.000 y 1.281.000 millones de dólares para responder a la crisis climática y a los retos sociales vinculados para el 2030.

Los puntos más calientes del mundo

En un estudio de este año publicado por Nature Communications se corroboraron las temperaturas de los últimos 60 años y se identificaron Afganistán, Nueva Guinea y América Central como los puntos con mayor riesgo en el mundo. “No podrían sobrevivir a una oleada de calor”, explicó Dann Mitchell, experto de la Universidad de Bristol. Sin embargo, no hay que confiarse, el mismo estudio determina que algunas regiones de Argentina han presentado olas de calor inesperadas, partes de China incluyendo Beijing y países europeos como Alemania y Bélgica están en alto riesgo, incluso los países que tienen los recursos de mitigar el impacto. “Ningún lugar está a salvo. Las oleadas de calor solo empeorarán y se volverán más intensas si el mundo continúa utilizando combustibles fósiles, explicó Friederike Otto, especialista del Imperial College London.

