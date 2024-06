Manuel Medrano anuncia su primer show en el Movistar Arena de Bogotá

El cantautor colombiano Manuel Medrano, dos veces ganador del Latin Grammy, anuncia con gran entusiasmo su primer Movistar Arena de Bogotá el 22 de noviembre de 2024. Este concierto promete ser una experiencia única y memorable, marcando su debut en el escenario más icónico de Colombia y acompañando el exitoso lanzamiento oficial de su tercer álbum de estudio, ‘PERFECTO’ .

“Con una alegría que me sobrepasa y un agradecimiento y amor inmenso por esta ciudad que me ha visto crecer, hemos preparado el show más espectacular de mi vida, mágico y sensorial, para todas las personas que vibran con mi música e incluso para los que aún no la conocen, están invitados todos desde ya para que cantemos juntos a todo pulmón”. Manuel Medrano.

Venta de Boletas

Las boletas estarán disponibles en www.tuboleta.com en preventa exclusiva para clientes Movistar desde el 5 de junio a las 9:00 am, hasta el 7 de junio a las 8:59 am (o hasta agotar existencias) y la venta general al público comenzará el 7 de junio a partir de las 9:00 am (o antes si se agota la preventa). Los seguidores de Manuel Medrano tendrán la oportunidad de asegurar sus entradas y disfrutar de un espectáculo que celebra la versatilidad y el talento de uno de los artistas más influyentes de la música latina actual.

Acerca de su nuevo álbum ‘PERFECTO’

El show en Bogotá será una celebración del lanzamiento de su nuevo álbum ‘PERFECTO’, inspirado en lo perfecto que es para Medrano estar aquí parados en una roca llamada Planeta Tierra en medio de la nada del universo, disfrutando del privilegio de amar, de respirar, vivir, de escuchar el aire, el fuego y el mar, y amarnos a nosotros mismos.

Con una fusión magistral de géneros que van desde el pop hasta el funk, la música disco, el folk, el country, el jazz, el soul y los ritmos latinoamericanos, Medrano demuestra su versatilidad y talento como músico en este disco etéreo. Cada canción de las 14 que componen el trabajo, es una exploración íntima de su sentir, tejida con letras poéticas y melodías cautivadoras. “PERFECTO” más que un álbum de música, es un testimonio de la belleza de la vida y el poder transformador del arte. Con cada nota, Manuel le recuerda a su público la importancia de apreciar cada momento, de encontrar la perfección en la imperfección y de celebrar la magia que rodea cada rincón del universo.

Por primera vez, Manuel Medrano incluye colaboraciones en su álbum. Destacan “Intensos”, junto a Duplat, y “Luna”, con el renombrado pianista Arthur Hanlon. Estas colaboraciones aportan una dimensión adicional a su música, mostrando la capacidad de Medrano para reinventarse y explorar nuevos sonidos.