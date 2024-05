Mateo Blanco: El colombiano que triunfa en el escenario artístico de Estados Unido

El renombrado artista de raíces colombianas Mateo Blanco es conocido por tomar lo ordinario y hacerlo extraordinario. Ahora, los visitantes del Museo de Arte DeLand tienen la oportunidad de ver en persona una de sus conocidas piezas.

La “Chica Hopi” de Blanco se exhibirá hasta el 14 de julio de 2024, como parte de la exposición del museo, “Selecciones de la Figura de la Colección Permanente”. La pieza presenta a una joven Hopi creada íntegramente con cuerda reciclada.

Mateo Blanco, el colombiano que triunfa en el arte estadounidense

El artista Mateo Blanco ha dedicado 25 años de su vida a las artes, se ha expresado con su voz logrando llegar a cantar en la ópera, grabar su música y ser invitado por el presidente de los Estados Unidos. Sus obras han sido vistas en los 5 continentes y hoy en día hace parte de importantes colecciones privadas en museos de todo el mundo como los Museos Ripley’s Believe It or Not! (con sedes en ciudades como New York, Londres, Ciudad de México y Copenhague, entre otras) y el Museo de Arte en Boca Raton en Estados Unidos, que tiene la mayor colección de obras de Blanco.

Mateo es un artista visual y vocal de renombre mundial, entre sus obras más llamativas están: el retrato de Jennifer Lawrence en maní, Dolly Parton recreada en trozos de tela y cuerdas, y banderas de Estados Unidos en textiles.

La obra “Hopi Girl” es la más reciente sensación del artista, se trata de una pieza que presenta a una joven de la tribu Hopi, una etnia indígena americana que desde la antigüedad han poblado el estado de Arizona. Esta fue creada enteramente con cabuya reciclada, una poderosa metáfora de la fuerza y resistencia inquebrantables de las mujeres nativas americanas. Su peinado cultural, popularizado por la princesa Leia y la franquicia de La Guerra de las Galaxias -Star Wars-, ahora representa la fuerza femenina y la influencia de la cultura Hopi en el cine y los medios.

“Esta obra es un trabajo muy hermoso, significa mucho para mí, porque las mismas tribus Hopi han apoyado y publicado en todos sus medios sobre esta obra. Se sienten orgullosos. Mis obras más famosas tienen una gran influencia con los Nativos Americanos y Colombianos.”, declara Mateo Blanco.

De acuerdo a lo revelado por Blanco, la “Hopi Girl” ha tenido gran impacto. Desde que fue exhibida por primera vez en la Galería Rosembaum Contemporary en Boca Raton, Florida, causo gran interés, pues al poco tiempo el Museo de Arte en Orlando lo invitó a exhibirla y ganó el primer premio que entrega dicha institución; después fue exhibida en Palm Beach y hoy está en el Museo de Arte DeLand.

Al tratarse de una obra que representa a las mujeres es imposible no indagar sobre el significado que tiene para Mateo Blanco la figura femenina en su arte, al respecto él comenta: “Las mujeres han sido protagonistas en mi vida. Mi abuela materna, mi madre son grandes artistas, maestras como Debora Arango, Jesucita Vallejo de Mora, Lola Velez todas estas mujeres colombianas fueron de gran influencia para mí. Soy quien soy gracias a las mujeres. Soy muy fuerte en todos los sentidos y fue y es gracias a las mujeres en mi vida, por ello busco siempre resaltar el valor de la mujer en todo.”

En un momento tan crucial a nivel social y cultural para los migrantes en Estados Unidos, Blanco refiere a cómo su obra sirve como un mensaje sobre diversidad e inclusión enmarcado en el arte: “Yo soy diversidad, yo soy inclusión, por mi sangre corren muchas culturas, en mi alma esta la libertad, mi corazón es grande y mi mente infinita. Mis obras por eso conectan con todos, son visitadas por cientos de personas cada vez que las exhibo. Dios me ha bendecido con un público maravilloso y esa es mi plataforma para llevar siempre un mensaje que trascienda con el tiempo”.

“Una de mis obras más famosas es la Bandera de los Estados Unidos en retazos de tela. Esta obra significa tanto para los Americanos no solo porque es el símbolo más conocido, sino por cómo cada retaso era de una serie de momentos importantes para mi vida, todas mis luchas. Causó tanto impacto que contantemente me piden crear una Bandera con mi visión. Este año 5 Museos en los Estados Unidos me han pedido una versión de mi Bandera para su colección y en eso estoy trabajando actualmente.”

Mateo Blanco es representado por Rosenbaum Contemporary una galería de bellas artes de primer nivel en Estados Unidos, con sede en Palm Beach y Boca Raton, que presenta maestros de la posguerra, modernos y contemporáneos. El inventario rotativo de pinturas, fotografías, esculturas, obras en papel y piezas de técnica mixta de la galería presenta obras de Mateo Blanco, Fernando Botero, Alexander Calder, Robert Indiana, Alex Katz, Roberto Matta, Frank Stella, entre otros.

“Estamos encantados de tener la escultura ‘Hopi Girl’ de Mateo Blanco en exhibición como parte de la exposición Selecciones de la Figura de la Colección Permanente” dijo Elise Sigh, curadora asociada de arte del Museo. “El profundo trabajo de Blanco no sólo enriquece nuestras galerías, sino que también nos recuerda las brechas en la diversidad y la empatía mutua a través de la exclusión”.