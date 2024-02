Páramo: ¿qué tan clara queda la importancia de este ecosistema?

Hace unos años una caricatura se robó la atención de los colombianos, el Frailejón Ernesto Pérez, creado por Señal Colombia para crear conciencia medioambiental, pero tal vez muchos se hayan quedado solo con su llamativa apariencia o melodías contagiosas, cuando en realidad su imagen invita a conversar sobre la importancia del páramo, no en el país, sino en el mundo entero.

También te puede interesar: 5 libros recomendados para leer en el 2024

Aquí encuentras más contenidos como este

Como dice esa frase de cajón: “el agua es vida”, este ecosistema es un gran responsable del agua dulce en el planeta, un recurso renovable, pero limitado, el oro líquido que todavía no aprendemos a cuidar. Mario A. Díaz-Granados Ortiz, profesor de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de los Andes, dice que los páramos son “ecosistemas zonales ubicados principalmente en las montañas tropicales de Centro y Suramérica, aproximadamente entre 3000 y 4500 msnm (metros sobre el nivel del mar) y conforman un piso altitudinal de las cordilleras de los trópicos”.

Están ubicados principalmente a lo largo de la cordillera de los Andes, pues ahí se encuentran el 80% de los páramos en el mundo, aún más interesante, Colombia posee más del 60% de los que existen en toda la Tierra, y estos son los responsables de abastecer al 70% de la población nacional con recursos hídricos. Un ejemplo de esto es el páramo de Chingaza, que provee alrededor del 90% de agua potable a Bogotá.

Pero el poder de estos ecosistemas no solo está relacionado con el H2O, ya que también su subsuelo tiene la capacidad de retener más de 100 toneladas de CO2 por hectárea, en comparación, la selva solo retiene 50 toneladas por hectáreas.

La flora y la fauna del páramo

No sobra decir que los páramos son el hogar de una riqueza única en fauna y flora, al estar tan aislados prolifera un gran número de especies, lo que los hacen un lugar de un endemismo excepcional, no más los colombianos albergan 4000 especies de plantas, incluyendo el frailejón (que solo se encuentra en Colombia, Venezuela y Ecuador), de estas, 734 son endémicas. En ellos también habitan 101 mamíferos, 154 aves y 90 anfibios.

¿Qué hace un frailejón?

El frailejón es uno de los protagonistas porque tienen la capacidad de capturar (a través de la niebla) y producir agua, algo único en la naturaleza. Cuando absorben el líquido almacenan la humedad en su cuerpo que es donde se transforma en agua, luego la liberan lentamente en el suelo, llegando así a ríos, lagunas y otros páramos.

El problema es que en el país no todos los páramos se encuentran en áreas protegidas, lo que lleva a una explotación inadecuada que vulnera su equilibrio y que hace que se agoten las reservas de agua dulce en el mundo, además de afectar a la flora y fauna que cumplen una función vital en su ciclo. La explotación de minerales a cielo abierto, el uso inapropiado de su subsuelo y el calentamiento global son los principales enemigos de su armonía y existencia.

En Colombia, en 2018 se aprobó en el Congreso de la República la Ley de Páramos, también conocida como Ley 1930, pero esto no garantiza, como ya mencionábamos, las delimitaciones todavía no están claras, causando confusión del territorio entre las empresas mineras y quienes buscan protegerlos como patrimonio nacional declarado por la UNESCO.

Además: Cine, series y teatro, no te pierdas los mejores planes en Bogotá para esta semana

¿Se pueden visitar los páramos?

Claro que sí, al menos algunos de ellos en nuestro país, pero es muy importante tener presente que son ecosistemas muy frágiles, así que al visitar tenemos que ser muy respetuosos con lo que nos encontramos, por ejemplo, nunca llevarnos una plata a nuestra a casa y respetas a los animales que nos encontramos.

Si quieres hacer algo por estos ecosistemas lo macro es no apoyar la ganadería indiscriminada y la explotación minera, lo micro es no ahorrar agua y no desperdiciar los alimentos, pues el agua es clave en la producción de todo lo que comemos.